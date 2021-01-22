У Парижі жорстоко побили 15-річного українця: з'явилася реакція дипломатів

15-річний Юрій перебуває в штучній комі після операції

Українські дипломати вимагають прозорого і відкритого розслідування нападу на українського підлітка, яке сталося минулого тижня в центрі Парижа.

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Про це повідомляє УНІАН.

Зокрема, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколаєнко зазначив, що Юрій став жертвою конфлікту між підлітковими бандами.

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"Дипустанова звернулася з офіційним запитом до місцевої прокуратури, проводиться розслідування", – сказав Ніколенко.

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Українські консули підтримують постійний контакт із рідними побитого підлітка і взаємодіють із французькими правоохоронними органами для швидкого та об'єктивного розслідування, заявив посол України у Франції Вадим Омельченко. Він запевнив, що тримає ситуацію під особистим контролем.

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"Трагічний випадок у Парижі з побиттям невідомими українського підлітка Юрія. Молимося за його одужання", – додав посол в Twitter.

Нагадаємо, що 15 січня група в районі торгового центру Beaugrenelle неподалік від Ейфелевої вежі в Парижі відбулася масова бійка за участю приблизно 20 осіб. В результаті Юрій отримав масові травми: переломи рук, пальців, рук, в декількох місцях пробитий череп.

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"Вони напали на нього з залізними прутами і кийками. Він казав мені, що не знає цих людей, що йому боляче, холодно і що він не хоче вмирати", – цитує видання actu.fr матір Юрія, Наталю Крученик.

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Наразі хлопця прооперували, у нього черепно-мозкова травма. Лікарі ввели його у штучну кому, його стан оцінюється як критичний.

За словами матері, Юрій – студент третього курсу паризького коледжу Гійома Аполлінера. 21 січня йому виповнилося 15 років.

Нагадаємо, кілька місяців тому на півдні Польщі в результаті різанини були сильно поранені двоє українських студентів 21 і 19 років.

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