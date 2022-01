Палили прапори ЄС і громили будівлі: у Брюсселі протестували через COVID-обмеження

У Брюсселі проходять протести проти коронавірусних обмежень. Поліцейським довелося застосувати водомети та сльозогінний газ проти демонстрантів.

Про це повідомляє новинне агентство Het Laatste Nieuws.

Протестувальники влаштували на вулицях справжній хаос. Невдоволені люди кидали пляшки та петарди в будівлі. У протестах беруть участь 50 тисяч осіб.

Демонстранти розгромили штаб-квартиру Європейської зовнішньополітичної служби. Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Борель назвав погроми безглуздими.

Strongly condemn the senseless destruction and violence at the manifestation in Brussels today, including against our @eu_eeas /@EU_FPI premises.



Thanks to the women and men of the @federalepolitie@policefederale for their action. #Bruxellespic.twitter.com/YWF9lv5xMx