Палили прапори ЄС і громили будівлі: у Брюсселі протестували через COVID-обмеження

На вулиці міста вийшли 50 тисяч людей

Демонстранти розгромили штаб-квартиру Європейської зовнішньополітичної служби/Колаж: "Сьогодні"

У Брюсселі проходять протести проти коронавірусних обмежень. Поліцейським довелося застосувати водомети та сльозогінний газ проти демонстрантів.

Про це повідомляє новинне агентство Het Laatste Nieuws.

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Деталі

Протестувальники влаштували на вулицях справжній хаос. Невдоволені люди кидали пляшки та петарди в будівлі. У протестах беруть участь 50 тисяч осіб.

Демонстранти розгромили штаб-квартиру Європейської зовнішньополітичної служби. Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Борель назвав погроми безглуздими.

Strongly condemn the senseless destruction and violence at the manifestation in Brussels today, including against our @eu_eeas /@EU_FPI premises.



Thanks to the women and men of the @federalepolitie@policefederale for their action. #Bruxellespic.twitter.com/YWF9lv5xMx — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 23, 2022

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Що відбувається на вулицях міста?

Демонстранти на вулицях спалюють прапори Європейського Союзу, влаштовують барикади, а також нападають на поліцейські автомобілі.

Хто організував мітинг?

Відомо, що мітинг був організований організацією Europeans United. Члени цією організації вважають, що обмежувальні заходи в ЄС порушують права людини, і закликають до публічних дебатів з цього питання. Членами організації є жителі різних країн Європейського Союзу.

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За словами президента Europeans United Тома Маєра, члени організації виступають не проти самих заходів з боротьби з коронавірусом, а проти їх недемократичного використання.

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