Жителям Греції з квітня видаватимуть безкоштовні тести на COVID-19

Жителям Греції з квітня почнуть безкоштовно роздавати набори для самостійного тестування на коронавірус.

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Про це повідомили в офісі грецького прем'єр-міністра, передає DW.

Кожен житель Греції, у якого є номер соціального страхування, зможе отримувати в аптеці по чотири тести на місяць. При цьому в разі позитивного результату про це треба буде повідомити владу.

Грецький уряд стверджує, що Греція – перша країною в Європі, яка зробила тести настільки доступними і безкоштовними.

Нагадаємо, влада Греції має намір до середини травня відкрити кордони для іноземних туристів, до тих пір епідеміологічні обмеження будуть поступово зніматися.

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Ми також писали, що в Польщі в магазинах однієї з торгових мереж з'являться експрес-тести на коронавірус. Для того щоб перевіритися в домашніх умовах знадобитися лише крапля крові, а результат буде відомий вже через 10 хвилин.

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