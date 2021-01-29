Відому картину Боттічеллі продали більш ніж за 92 млн доларів (фото)

Картину італійського художника епохи Відродження Сандро Боттічеллі продали за рекордну суму – 92,2 мільйонів доларів.

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Про це йдеться на сторінці аукціонного дому Sotheby`s в Twitter.

Ім'я покупця картини "Портрет молодої людини з медальйоном" залишилося в секреті.

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Картина, яка датується приблизно 1480 роком, стала найдорожчою роботою художника.

До речі, колишній власник Шелдон Солоу, придбав картину за 1,2 мільйони доларів в 1982 році. Картина належала йому майже 30 років.

Ми також писали, що картина відомого голландського художника Рембрандта "Голова бородатого чоловіка", яка десятиліттями зберігалася в підвалі музею Оксфордського університету і вважалася підробленою, може виявитися оригіналом.

Нещодавно картину вуличного художника Бенксі "Деградувати парламент" (Devolved Parliament) продали на аукціоні Sotheby's за суму, яка майже вп'ятеро перевищує заявлену вартість – 9,9 млн фунтів стерлінгів (12 млн доларів).

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