"Зрада" від Меркель і Макрона? Путіна хочуть запросити на саміт ЄС

Німецько-французький альянс запропонував Євросоюзу відновити європейсько-російські саміти – їх скасували після окупації Криму 2014 року

Меркель та Макрон підготували Путіну дуже щедрий подарунок, який поверне Росію з міжнародної ізоляції. Фото: колаж "Сьогодні"

Після женевського саміту США – Росія лідери Німеччини і Франції вирішили запросити президента РФ Володимира Путіна на саміт лідерів Євросоюзу.

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Про це повідомляє Financial Times.

Дипломатичні джерела журналістів стверджують, що автором цієї ініціативи виступила німецька канцлерка Ангела Меркель, але президент Франції Еммануель Макрон її підтримав.

Крім того, посли Німеччини та Франції озвучили цю ідею на зустрічі з колегами з ЄС в Брюсселі.

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Німеччина вважає, що саміт Байдена і Путіна може послужити шаблоном для відновлення відносин з Росією – канцлерка виступає за пошук формату, який дозволив би ЄС налагодити діалог з Росією.

Як очікується, країни-члени ЄС, що є сусідами з Росією – зокрема, Балтійські держави і Польща – виступлять проти ослаблення лінії щодо Кремля.

А в дипломатичних колах зазначили, що неназвані держави вже розкритикували цю ініціативу за те, що Берлін і Париж намагаються внести поправки до порядку денного безпосередньо напередодні саміту ЄС.

"Так робити не можна", – говорить співрозмовник ЗМІ.

Український дипломат, колишній голова місії України в ЄС Костянтин Єлісєєв вказав на те, що така ідея руйнує міжнародну ізоляцію Росії і порушує режим санкцій, які були введені через агресію стосовно України.

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"Україна не повинна мовчати і має в координації з Польщею і Балтійськими країнами активно протистояти таким хибним діям, відстоювати єдність і непорушність проукраїнської коаліції", – написав дипломат у Twitter.

Єлісєєв вважає це поганим сигналом з боку Берліна напередодні візиту президента Володимира Зеленського до Німеччини.

Варто зазначити, що спільні саміти лідерів ЄС з Путіним закінчилися після російської окупації Криму 2014 року.

Нагадаємо, що в березні лідери Франції, Німеччини і Росії без українського президента Володимира Зеленського обговорювали ситуацію на Донбасі в форматі відеоконференції. Ми вже писали, чому це не було "зрадою".