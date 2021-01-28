Звіряче побиття українського підлітка в Парижі: 9 осіб заарештовано

Французькі правоохоронці затримали групу підозрюваних у жорстокому побитті українського підлітка Юрія Крученика, яке сталося два тижні тому в Парижі.

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Про це повідомило українське посольство у Франції.

За даними дипломатів, вранці 28 січня в місті Ванв у передмісті Парижа були затримані і поміщені під варту 8 підлітків і один повнолітній. Їх звинувачують у замаху на вбивство, участі в груповому злочині з метою здійснення насильницького злочину і крадіжці.

Як припускає поліція, Юрій став жертвою паризької підліткової банди "RD4". "Злочин з помсти" був скоєний після того, як за кілька днів до того побили юнака з Ванв.

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Дипломати також зазначили, що в рапорті поліцейських, які прибули на місце трагедії 15 січня, нічого не йдеться про викрутку, яку, як писали деякі французькі ЗМІ, нібито виявили у Юрія. Крім того, у нього самого не було судимості і він не був відомий місцевим правоохоронцям.

Український посол у Франції Вадим Омельченко підтримує з цього приводу прямий контакт з прокурором Парижа, а посольство продовжує стежити за розвитком ситуації.

Нагадаємо, що 15 січня група в районі торгового центру Beaugrenelle неподалік Ейфелевої вежі в Парижі відбулася масова бійка за участю приблизно 20 осіб. В результаті 14-річний Юрій отримав масові травми: переломи рук, пальців, рук, у декількох місцях пробитий череп. Його вже двічі прооперували і на кілька днів вводили в штучну кому. Через кілька днів після цього йому виповнилося 15 років.

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