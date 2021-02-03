25-й кадр і ляльководи: в Росії безглуздо "пояснили" причину протестів

У Слідчому комітеті РФ вважають, що молодь йде на мітинги "за компанію" і "потусуватися"

У Слідчому комітеті Росії вважають, що для заклику брати участь в акціях протесту на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального використовується 25-й кадр, а самі організатори збагачуються за рахунок неповнолітніх протестувальників.

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Про це йдеться в "спеціальному репортажі", який був опублікований СК РФ.

Слідчі стверджують, що "громадськість забила на сполох" через втягнення неповнолітніх у протести і що нібито для агітації в мітингах молоді використовувалося слово "боєць". Жодних доказів цієї версії в відомстві не надали.

Фото: REUTERS/Anton Vaganov

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"Нещодавно в соцмережах з'явилося нове звернення: "Вітаю, боєць". Це теж до вас. Тим, хто так пише, абсолютно все одно, що ви любите, і чого прагнете. Для них ви "бійці". В якій армії? На якому фронті? За що?" – так в СК представляють залучення підлітків на мітинги.

При цьому для ілюстрації затриманих протестувальників демонструється відео із затриманою Ольгою Бендас, яка, як стверджують деякі ЗМІ, є уродженкою України.

"Експерти" репортажу заявили, що молодь йде на мітинги "за компанію" і "потусуватися", надихаючись роликами в TikTok, які працюють "за зразком 25-го кадру".

Також в репортажі йдеться про "гормональне перезавантаження" і ментальну перебудову підлітків, через що "усвідомлення того, що ти опинився захисником циніків і ляльководів, приходить часом занадто пізно".

Наостанок на відео показали кадри з Навальним і заявили, що він укрив своїх дітей за кордоном, а також "самозакоханий, мов нарцис, по-єзуїтськи ухиляється і вітає санкції, які накладають на його країну".

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Нагадаємо, що на акціях протесту в Росії у вівторок, 2 лютого, після оголошення московським судом нового вироку Олексію Навальному, були затримані щонайменше 1214 осіб.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Протести на підтримку Навального

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