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80 тисяч російських військових залишаються біля кордонів України – NYT

6 травня, 03:43

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Багато підрозділів залишили свої вантажівки і бронетехніку, а значить вони можуть повернутися, якщо Путін вирішить розгорнути їх знову

Росія відвела від кордонів з Україною тільки кілька тисяч військовослужбовців, досі біля кордонів нашої країни залишаються близько 80 тисяч російських військових.

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Про це з посиланням на високопоставлених представників Пентагону, повідомляє New York Times.

За словами джерел видання, незважаючи на запевнення Москви, десятки тисяч російських військовослужбовців залишаються поблизу різних ділянок кордону з Україною і як і раніше є найбільшими силами, стягнутими Росією до кордону з моменту окупації Криму в 2014 році.

"Російські військові дійсно наказали деяким підрозділам повернутися в свої казарми до 1 травня – і вони дійсно відійшли від кордону. Але багато підрозділів залишили свої вантажівки і бронетехніку, що свідчить про те, що вони можуть повернутися, якщо президент Росії Володимир Путін вирішить розгорнути їх знову", – йдеться в матеріалі.

Представники адміністрації президента США Байдена сприймають постійну присутність російських військ на кордоні з Україною як сигнал Кремля про те, що Росія може не тільки зрівнятися, а й навіть перевершити сили НАТО, які беруть участь у навчаннях в Європі.

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Водночас американські військові чиновники не впевнені в тому, які саме цілі переслідує Путін.

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"Я думаю, вони можуть захотіти повернутися пізніше, коли час і обставини будуть вигідні для Росії", – заявив один із генералів.

Нагадаємо, в квітні Росія стягнула до кордону з Україноюпонад 150 тисяч російських військових, викликавши занепокоєння і побоювання в плануванні її повномасштабного вторгнення, як в української влади, так і в світі.

Потім РФ провела одноденні навчанняі заявила про повернення військових у місця дислокації, але, як виявилося, далеко не всіх.

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