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"А що потрібно підписати?". Путіна поставило у глухий кут питання школяра про соцмережі (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
1 вересня, 13:17
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Сьогодні, 1 вересня, російський лідер провів зустріч зі школярами у Всеросійському дитячому центрі "Океан" з нагоди Дня знань під час своєї поїздки на Далекий Схід
Путін провів зустріч зі школярами у Всеросійському дитячому центрі "Океан". Фото: колаж "Сьогодні"
Путін провів зустріч зі школярами у Всеросійському дитячому центрі "Океан". Фото: колаж "Сьогодні"

Десятирічний хлопчик попросив президента Росії Володимира Путіна підписатися на його YouTube-канал під назвою "Червона вилка", а той не зрозумів, про що йде мова.

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Відповідне відео було опублікували у соцмережах.

Голова держави 1 вересня прилетів до Владивостока, де провів зустріч зі школярами в дитячому центрі "Океан". Путін не відразу зрозумів прохання дитини.

"Що? А що потрібно підписати? Підписати що потрібно, Єгор? Я не зрозумів, що потрібно підписати", – сказав Путін.

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Потім хлопчик пояснив президенту РФ, що YouTube – це така соціальна мережа.

"Гаразж, добре. Подумаємо", – відповів Путін.

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