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Мріяти шкідливо – Сурков запропонував "повернути Україну силою"

11 червня 2021 18:43

Віталій Семченко Віталій Семченко

Колишній помічник Путіна вважає, що Росія нібито виграє міжнародну ситуацію

Колишній помічник президента РФ Владислав Сурков запропонував "повернути Україну силою".

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Про це повідомляє Telegram-канал WarGonzo.

Правда, про який саме "вплив" йде мова, він не уточнив. Однак, за словами Суркова, він не обов'язково повинен бути військовим.

"Є ще сила спецслужб, вона інша. Є сила, так звана, м'яка, горезвісний термін, але вона теж існує. Є сила економічного впливу, політичного впливу", – сказав він.

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Також експомічник Путіна додав, що Росія нібито виграє міжнародну ситуацію, а від України "світ реально втомлюється".

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Нагадаємо, раніше президент РФ Володимир Путін дав інтерв'ю, в якому порівняв Україну з нацистською Німеччиною, обурився її зближенням з НАТО і звинуватив у затягуванні питання щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Всі подробиці – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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