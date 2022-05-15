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А як же "спецоперація"? Скабеєва вже не приховує, що Росія розв'язала війну проти України

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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15 травня, 18:12
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Пропагандистка заявила, що РФ воює проти інфраструктури НАТО, якщо не проти Альянсу
Ольга Скабеєва (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Ольга Скабеєва (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Російська телеведуча та пропагандистка Ольга Скабеєва вкотре поміняла риторику, назвавши війну РФ проти України не "спецоперацією", а третьою світовою.

"Ми зараз перебуваємо у стані війни. Можна вже її називати третьою світовою війною. Потрібно відповідним чином до всього ставитися", – заявила вона в ефірі своєї програми "60 хвилин" на російському телебаченні.

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Герої не вмирають!

Віддав життя, рятуючи побратимів… Микола Володимирович Цюрик - солдат ЗСУ з міста Камінь-Каширський, Волинь. На війні - з перших днів. Загинув під час бойового завдання: дав можливість побратимам відступити, прикривши їх від ворога. Його так шанували в рідному містечку, що оголосили триденну жалобу. Герой України. Посмертно.

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Олексій Ковалевський - солдат 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Острозького. До війни - оператор телеканалу “Україна 24”. Нині боронить рідну землю від російських окупантів на сході. За особисту мужність, військові заслуги та ефективне знищення ворожих ДРГ нагороджений бойовою медаллю. Пишаємось колегою!
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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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