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А "Супутник V" хочуть "впихнути" всьому світу: Росія виявилася лідером по надлишковій смертності

11 квітня, 12:28

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У країні на 28% збільшилася смертність

Росія очолила рейтинг країн Європи і США за показником надлишкової смертності під час пандемії коронавірусу.

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Про це повідомляє газета New York Times.

Крім Росії, в аналізі брали участь США і 14 європейських країн. Експерти проаналізували дані про смертність, виявлену в РФ з квітня по грудень 2020 року. Для інших використовували дані з середини березня по грудень 2020 року.

Дослідники прийшли до висновку, що в Росії смертність збільшилася на 28%, зафіксували 362,3 тисячі надлишкових смертей.

За нею йдуть:

  • Іспанія – 23%
  • Італія -19%
  • Велика Британія і США по 17%
  • Польща – 16%
  • Чехія – 15%
  • Швейцарія -13%
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Наступні у рейтингу Швеція, Франція, Нідерланди, Португалія і Австрія там смертність збільшилася на 12%, а найменшою надлишкова смертність виявилася в Німеччині – 3%.

А якщо судити не по співвідношенню багатьох складових, а за річними показниками смертності то лідером стали США, там померли на 385,1 тисячі людей більше середнього показника.

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У той же час, якщо аналізувати дані за січень-лютий 2021 року, то в Росії померло на 400 тисяч осіб більше норми, а в США на 574 тисячі. Але в Штатах населення більш ніж удвічі перевищує населення РФ. Таким чином "пандемія вбила приблизно одного з 400 осіб в Росії в порівнянні з одним з 600 в Сполучених Штатах",

На думку авторів, ці дані спростовують заяви російської влади, що Росія впоралася з пандемією, і зробила це набагато краще, ніж інші країни.

"Протягом майже всього минулого року Росія, здавалося, була в основному зосереджена на громадських і економічних аспектах пандемії, ніж на боротьбі з самим вірусом. Після жорсткої двомісячної ізоляції, введеної минулої весни, уряд значно послабив обмеження влітку, що сприятливо позначилося на громадській думці і економіці, хоча хвороба стала поширюватися швидше", – вказується в статті.

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Відзначимо, що згідно з даними оперативного штабу, станом на 10 квітня, в Росії від коронавірусу померло 102 649 осіб. У той же час, в лютому 2020 року МВФ помістив Росію на друге місце серед країн Європи і "великої двадцятки" за показником надлишкової смертності під час пандемії COVID-19.

Раніше ми повідомляли, що чотири людини недавно померли в Росії незабаром після того, як отримали щеплення російською вакциною від коронавірусу "Супутник V", яку хочуть закупити в Німеччині. Ще у шести інших росіян виникли ускладнення після вакцинації.

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