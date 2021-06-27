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"Принесе щастя". РПЦ виступила проти аборту після зґвалтування

27 червня 2021 7:51

Денис Беспалов Денис Беспалов

У Російській православній церкві розповіли про дітей гвалтівників, що принесли щастя жінкам

Російська православна церква виступає проти абортів, навіть якщо дитина була зачата при згвалтуванні.

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Про це в ефірі телеканалу "Росія 24" заявив голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон Алфєєв.

"Думка церкви полягає в тому, що, якщо навіть дівчина завагітніла в результаті згвалтування, це не причина для того, щоб робити аборт, бо дитина – це жива істота", – сказав він.

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За його словами, церква має досвід роботи з згвалтованими жінками, і народжена дитина "принесла щастя" їх підопічним.

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"З точки зору церкви кожне людське життя має абсолютну цінність незалежно від того, за яких обставин відбулося зачаття", – додав Іларіон.

Раніше повідомлялося, що в Польщі спалахнули масштабні протести через введення заборони на аборти.

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