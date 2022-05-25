Абсурдна денацифікація – як Путін воює з "бандерівцями" за допомогою неонацистів із РФ

Проти України воюють екстремісти з садистськими нахилами, які сповідують неонацистську, фашистську ідеологію

Називати інших фашистами, будучи фашистом, є основною практикою Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Росія залучила до війни в Україні правих екстремістів та неонацистів. Цей хід здається дуже дивним, враховуючи один із озвучених Кремлем приводів початку вторгнення – "денацифікацію" України. Сайт "Сегодня" з'ясував, для чого Путін вигадав міф про " українських нацистах ", чому в Україні воюють російські фашисти та що спільного між сучасною Росією та гітлерівською Німеччиною.

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Неонацистські угруповання воюють в Україні на боці РФ

Авторитетний німецький інформаційно-політичний журнал Der Spiegel з посиланням на інформацію, отриману від Федеральної розвідувальної служби Німеччини (Bundesnachrichtendienst, BND) повідомив, що Росія залучила до бойових дій в Україні правих екстремістів та неонацистів. За даними розвідки ФРН, в Україні воюють як мінімум два такі угруповання: "Російська імперська ліга" та "Русич". Що про них відомо?

"Російська імперська ліга"

"Російська імперська ліга" – це воєнізований підрозділ правої екстремістської організації "Руський імперський рух". За даними BND, члени РІЛ брали участь у війні на Донбасі у 2014 – 2015 роках. У день початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року глава РІЛ Денис Гарієв написав у своєму Telegram-каналі, що він вітає рішення влади РФ.

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"Отже, війна. Сьогодні ми всі прокинулися від звістки, на яку чекали вже 3 місяці. А може і 8 років. Чи вітаємо ми цю війну? Напевно таки – Так! Як неминуче зло… Ми безумовно виступаємо за ліквідацію сепаратистської утворення під назвою Україна, що виникло з однією метою – знищити Росію та російський народ" , – написав Гарієв.

Гарієв також є керівником Центру тактичної та вогневої підготовки "Партизан" у Санкт-Петербурзі. 8 березня Telegram-канал "Партизан" оголосив набір бійців з бойовим досвідом та випускників свого навчального центру для участі у війні проти України.

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За інформацією німецької розвідки, у бою в Україні керівник РІЛ отримав поранення. Ця ж інформація є в Telegram-канал "Партизан", де 19 квітня було опубліковано відео, на якому Гарієв розповідає, що був поранений у ногу. Також стало відомо, що заступник Гарієва Денис Некрасов загинув під Ізюмом, ще кілька його соратників зазнали тяжких поранень.

У 2014 році Гарієв був головою санкт-петербурзької громадської організації ДНД "Резерв-дружина", а в 2018 році організація трансформувалася в ТОВ "Евріка" та отримувала мільйонні держзамовлення від ФСБ, МВС та Головної військової прокуратури РФ.

У 2020 році Держдепартамент США вніс "Російський імперський рух" до списку міжнародних терористичних організацій, а Дениса Гарієва та двох його соратників як лідерів РІЛ – в окремий список "спеціально позначених" та заблокованих персон. У 2021 році Канада також внесла РІЛ до списку терористичних організацій.

Держдепартамент США вніс РІД до списку міжнародних терористичних організацій, а Дениса Гарієва до списку заблокованих осіб

ДШРГ "Русич"

Диверсійно-штурмову розвідувальну групу "Русич" було створено у червні 2014 року. Спочатку до неї увійшли петербурзькі та московські націоналісти, пізніше приєдналися жителі інших міст Росії з ультраправим та неоязичницьким ухилом, деякі з яких мають бойовий досвід у Чечні та Осетії. Крім того, до неї входять білоруські добровольці, а також вихідці з України.

За даними BND, угруповання відоме своєю особливою жорстокістю і тим, що її учасники не беруть полонених. "Русич" також пов'язують із ПВК "Вагнера". Керівника угруповання Олексія Мільчакова називають "пітерським фашистом" та садистом після того, як у 2011 році він убив цуценя та опублікував фото у мережі.

Олексій Мільчаков убив цуценя та опублікував фото у мережі. Фото: Facebook

У листопаді 2016 року Головна військова прокуратура України оголосила у розшук лідерів угруповання "Русич", що входило до російського терористичного угруповання "Бетмен", Олексія Мільчакова (позивний "Серб") та Яна Петровського (Позивний "Великий слов'ян"). Як повідомили у ГПУ, зазначена банда була сформована у червні 2014 року "переважно з громадян Російської Федерації із садистськими нахилами, які сповідують відверту неонацистську, фашистську ідеологію, основною метою яких було знищення українців на території Луганської та Донецької областей".

Ліворуч на фото Ян Петровський (позивний "Великий слов'ян"). Фото: facebook

Також було встановлено, що 5 вересня 2014 року біля села Щастя Луганської області бойовики "Русича" із засідки розстріляли бійців 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, після чого добивали ранених. З тих, хто потрапив до рук Мільчакова та Петровського, не вижив ніхто. Самі росіяни фотографувалися на тлі спотворених трупів українських солдатів.

ДШРГ "Русич" використовує як символи руни, коловороти та язичницькі свастики. Також, як і багато націоналістів із Росії використовує "імперський" (чорно-золото-білий) прапор, але у перевернутому вигляді.

ДШРГ "Русич" використовує як символи руни, коловороти та язичницькі свастики.

Пізніше угруповання "Бетмен", у складі якого перебували "русичі" Петровський і Мільчаков, було оголошено бандою мародерів та вбивць людьми ватажка так званої "ЛНР" Ігоря Плотницького, а її лідера Олександра "Бетмена" Беднова було вбито 1 січня 2015 року бойовиками, назвавши себе співробітниками "Генеральної прокуратури ЛНР"

18 жовтня у Норвегії, у місті Вестфольді, норвезькою службою безпеки PST був заарештований російський неонацист Ян Петровський. Його соратник Мільчаков, за даними німецької розвідки, сьогодні воює в Україні.

Олексій Мільчаков сьогодні воює в Україні. Фото: facebook

"Співпраця із цими угрупованнями доводить одну з причин війни, так звану денацифікацію, до абсурду" – цитує аналітиків служби зовнішньої розвідки Німеччини Spiegel.

Фашизм – вигаданий та справжній

З початку повномасштабного воєнного вторгнення російський диктатор Володимир Путін називав "денацифікацію" однією з причин війни в Україні. Пропаганда РФ створила міф, що в Україні нацистські сили впливають на уряд. Російські чиновники та ЗМІ регулярно вбивають у голови своїм громадянам, що необхідно боротися з "українськими бандерівцями" та "фашистами". Під дію такого "промивання мізків" потрапили й деякі жителі Європи, про що свідчу хоч і не масштабні, але періодичні акції на підтримку російської "спецоперації" в Україні у різних містах Євросоюзу.

Проте на противагу вигаданому Кремлем фашизму в Україні у світову історію увійшов новий термін "рашизм" – визначення ідеології, вибудуваної в путінській Росії, яка сьогодні виявляє себе у діях армії РФ в Україні та відношенні російського суспільства до цієї війни.

Американський історик, експерт з питань тоталітаризму та фашизму Тімоті Снайдер у колонці The New York Times визначив, чому Росія можна називати фашистською державою. Експерт упевнений, що політичний режим сучасної Росії відповідає критеріям фашизму, а саме: культ лідера (Володимир Путін), культ мертвих (створений навколо Другої світової війни), міф про золотий вік (СРСР).

Тімоті Снайдер: "Політичний режим сучасної Росії відповідає стандартам фашизму" Фото: detector.media

На думку історика, пропаганда кремля побудована за фашистськими стандартами. Фашистським є і ставлення до слабкіших країн-сусідів, які, на думку Путіна, можна просто захопити, винищивши населення.

"Вражаюча схожість між Гітлером і Путіним. У 1941 році Гітлер вважав СРСР штучно створеною єврейською державою. Він припустив, що знищивши Радянський Союз, можна було б перетворити Україну на німецьку сільськогосподарську колонію. Путін також вважає Україну штучною державою на чолі із президентом-євреєм. У своїх промовах він зазначає: варто лише усунути політичну верхівку, як неорганізовані маси будуть раді вітати російське панування" , – зазначає Снайдер.

Експерт також зазначив, що Росія використовує фашистську символіку та традиції.

"Людина з 1930-х років, яка потрапила на машині часу в путінську Росію, легко дізналася б фашизм: і символ Z, і марші, і пропаганду, і масові могили з розстріляними українцями" , – пояснює історик.

На переконання Снайдера, фашисти, які називають інших людей "фашистами", це фашизм, доведений до своєї крайньої точки нерозсудливості та апогей волі над думкою.

"Називати інших фашистами, будучи фашистом, є основною путіністською практикою. Я назвав це "шизофашизмом". Українці придумали найелегантніше формулювання, назвавши це "рашизмом" , – наголосив Снайдер.

Людина з 1930-х років, яка потрапила на машині часу в путінську Росію, легко дізналася б фашизм / Фото: Getty Images

Навіщо Путіну нацисти для боротьби із "нацистами"

Політолог Вадим Карасьов вважає, що створення образу "нацистської та фашистської України" було потрібне Путіну для виправдання вторгнення в Україну.

"Росії потрібно було виправдати війну перед світовою спільнотою та надати їй ідеологічного сенсу в очах своїх громадян. Показати, що це нібито не захоплення територій та спроба вплинути на державний курс та українську ідентичність, а це визвольна боротьба з українським нацизмом", – каже Карасьов.

Політолог зазначив, що сьогодні перемога над нацизмом у Другій світовій війні є державотворчою ідеологією Росії.

"Перемогли нацистів та фашистів Німеччини, переможемо і в Україні". Приблизно такою ідеєю Кремль намагався "запудрити мізки" росіянам та громадянам європейських країн, які пережили окупацію фашистської Німеччини і пам'ятають, що таке нацизм", – пояснює Карасьов.

При цьому експерт зазначає, що як би не парадоксально це звучало, але для боротьби з вигаданими українськими нацистами Путін використовує справжніх російських нацистів.

"Уявний український нацизм, руками Кремля, став мотивуючим інструментом впливу на праворадикальні сили Росії. "Російський солдат бореться проти українського нациста" – це ключовий наратив для того, щоб перенаправити протести праворадикалів усередині країни на уявного зовнішнього ворога, що дозволить Путіну ідеологічно підкорити собі незадоволених у Росії", – підсумував Карасьов.

Вадим Карасьов: "Уявний український нацизм, руками Кремля, став мотивуючим інструментом впливу на праворадикальні сили Росії". Фото: Facebook

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що поки що російська пропаганда розповідає, що РФ "звільняє" Україну від нацистів , самі ж окупанти набирають їх у свої лави. Також ми інформували, що Путіна спіткає та ж доля , як і нацистів.