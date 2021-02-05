Акції на підтримку Навального: затримані 1463 людини (відео із спецприйомника)

Крім Москви і Пітера, в ніч на середу, 3 лютого, людей затримали в Іжевську, Омську та інших містах

Під час акцій протесту в підтримку опозиціонера Олексія Навального, які пройшли в Росії 31 січня – 2 лютого, були затримані як мінімум 1463 людини. Багато затриманих скаржаться на жорстоке поводження і знущання.

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Про це повідомляє сайт правозахисників ОВС-Інфо.

Як говорять, крім Москви і Пітера, в ніч на середу, 3 лютого, людей затримали в Іжевську, Омську, Челябінську, Уфі, Люберцях, Чебоксарах, Митищах, Балашисі і Краснодарі.

У Петербурзі затримані на акції 2 лютого розповіли про насильство і приниження в відділі поліції № 64.

За словами одного із затриманих, після відмови розблокувати телефон чоловік в штатському схопив його за волосся і, погрожуючи реальним терміном за опір, вдарив по обличчю.

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Інший затриманий з того ж відділу повідомив на гарячу лінію правозахисників, що у нього насильно брали відбитки і погрожували зламати пальці. За його словами, на будь-які прохання співробітники поліції відповідали хамством і матом, а самих затриманих тримали в підвалі без води, їжі та можливості прилягти.

У ЗМІ також з'явилося відео, як затримані протестують проти жорстокого поводження.

Раніше повідомлялося, що соратники Олексія Навального відмовилися проводити нові акції протесту в його підтримку – демонстрації продовжаться не раніше весни.

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