Олексій Навальний закінчив голодування: вона тривала 24 дні

У підтримці опозиціонера консолідувалися міжнародні сили і російські активісти, а деякі з них навіть оголосили голодування на знак солідарності

Російський опозиціонер Олексій Навальний припиняє голодування, оголошене 31 березня через недопуск до нього обраного лікаря і ненадання належної медичної допомоги

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Про це йдеться в повідомленні, опублікованому від його імені в Instagram.

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Навальний "пише", що завдяки зусиллям міжнародної громадськості і активістів його вже двічі обстежував консиліум цивільних лікарів. Крім того, він отримує результати і висновки всіх проведених досліджень і аналізів.

"Лікарі, яким я повністю довіряю, вчора випустили заяву про те, що ми з вами добилися достатньо, щоб я зняв голодування. Ну і – скажу відверто – їхні слова про те, що аналізи, [які] показують: "через мінімальний час лікувати не буде кого", здаються мені такими, що заслуговують на увагу", – пояснив своє рішення опозиціонер.

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Інша причина: те, що на знак солідарності голодування оголосили й інші громадські діячі, зокрема учасниць руху "Матері Беслана".

"У мене сльози з очей потекли, коли я прочитав це. Боже, та я навіть не знайомий з цими людьми, а вони йдуть на таке для мене", – додав Навальний.

При цьому він підкреслив, що його вимогу про допуск обраного лікаря так і не було виконано, тим часом його здоров'я погіршилося ще сильніше – пропадає чутливість ділянок рук і ніг.

"З урахуванням прогресу і всіх обставин, починаю вихід з голодування. За правилами це займе ті ж 24 дня і, кажуть, це навіть важче", – резюмував Навальний, попросивши побажати йому удачі.

Нагадаємо, що цього тижня в десятках міст Росії пройшли акції протесту проти поводження з Олексієм Навальним. Понад 1,4 тисячі учасників демонстрацій були затримані.

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