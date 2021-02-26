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Олексія Навального етапували до колонії: ЗМІ дізналися деталі

26 лютого, 18:29

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Ані адвокату, ані рідним політика його місцезнаходження невідоме

Російського опозиціонера Олексія Навального, який минулого тижня програв апеляцію на заміну умовного терміну на реальний, епатували до виправної колонії в Підмосков'ї.

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Про це повідомляє LifeShot, посилаючись на власне джерело.

Наразі політик перебуває в ІК-6 міста Коломна, куди Навального доставили з СІЗО "Матроська тиша" за три години.

Директор Федеральної служби виконання покарань РФ Олександр Калашников раніше підтвердив, що Навальний знаходиться в колонії, але не сказав, в який саме.

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Поки що родичі і адвокати Навального не підтверджують цю інформацію, офіційно повідомити їх про його місцезнаходження засудженого опозиціонера мають пізніше.

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Водночас адміністрація колонії спростувала російським ЗМІ інформацію про етапування до них Олексія Навального.

"Спростовую! Нікого не привозили, нічого немає", – повідомив "Відкритим медіа" диспетчер ІК-6.

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Нагадаємо, 2 лютого Симоновський суд Москви виніс вирок Олексію Навальному, скасувавши умовний строк, до якого його засудили раніше. Опозиціонер отримав 3,5 року колонії загального режиму у справі "Ів Роше".

Наступного тижня Євросоюз планує ввести санкції щодо керівників чотирьох силових відомств Російської Федерації, причетних до переслідування опозиціонера.

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Всі подробиці в спецтемі Протести на підтримку Навального

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Росія колонія опозиціонер підмосков'я Олексій Навальний
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