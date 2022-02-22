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Американські дипломати зі Львова поїхали ночувати до Польщі – Блінкен

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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22 лютого, 08:26
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Дипломати регулярно повертатимуться для продовження своєї дипломатичної роботи
Дипломати повернуться після того, як ситуація врегулюється
Дипломати повернуться після того, як ситуація врегулюється / Фото: Колаж: Сьогодні

Штати з міркувань безпеки переводять усіх працівників Держдепартаменту з України до Польщі. Про це в Twitter написав держсекретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, співробітники це рішення є тимчасовим.

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"Наші колеги, які нещодавно переїхали до Львова, ночуватимуть у Польщі. Вони регулярно повертатимуться для продовження своєї дипломатичної роботи в Україні та надання екстрених консульських послуг", – написав він.

Також він зазначив, що дипломатичний персонал продовжуватиме підтримувати український народ та уряд. Адже відданість США суверенітету та територіальній цілісності України перед російською агресією – непохитна.

" Ці розумні запобіжні заходи жодним чином не підривають нашу підтримку чи нашу відданість Україні. Наша прихильність до суверенітету та територіальної цілісності України непохитна. Ми також продовжуємо наші щирі зусилля щодо досягнення дипломатичного рішення, і ми, як і раніше, взаємодіємо з російським урядом після телефонної розмови президента Байдена з президентом Путіним та моєї розмови з міністром закордонних справ Лавровим. Шлях для дипломатії залишається доступним, якщо Росія вирішить діяти сумлінно. Ми сподіваємося повернути наших співробітників до посольства, як тільки дозволять умови", – цитує його слова прес-служба Держдепу.

Що цьому передувало

13 лютого Німеччина, Канада та Австралія перенесли свої консульства з Києва до Львова через загрозу вторгнення Росії до України. Крім того, 12 лютого Держдепартамент США наказав виїхати з посольства США у Києві низки дипломатів. Також стало відомо про відкликання додому військових інструкторів. Також з України розпочали їхати російські дипломати та співробітники консульств. Москва вирішила піти тим самим шляхом, що й деякі західні країни.

21 лютого президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

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Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити підтримання миру в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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