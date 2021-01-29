Арешт Навального: Байден провів телефонну розмову з Путіним

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це на брифінгу заявила прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі, передає Reuters.
"Байден передав свою стурбованість тим, як поводяться з Олексієм Навальним і протестувальниками, і ми безумовно продовжимо говорити про це з російською стороною на багатьох рівнях", – сказала Дженніфер Псакі.
За її словами, США продовжуватимуть інформувати Росію про свою позицію щодо ситуації з Навальним.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Кремль хоче посадити Навального на 13 років.
Також повідомлялося, що Навальний надіслав вісточку з Кремлівського централу: Не хоче слухати неправду Путіна.
Як раніше стало відомо, після масових мітингів на підтримку опозиціонера Олексія Навального, поліцію столиці країни завалили скаргами на учасників протестів.
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