Арестович: на Путіна чекає ще один сюрприз, як із "непереможною" армією РФ

Радник голови ОПУ пояснив, чи зможе Кремль упоратися з наслідками західних санкцій

Арестович заявив, що на Путіна чекає неприємний сюрприз / Фото: Колаж: Сьогодні

На президента Росії Володимира Путіна скоро чекає "сюрприз всього життя", коли він переконається, що його економіка не здатна протистояти західним санкціям так само, як "непереможна" армія РФ – Збройним силам України.

Таку думку висловив позаштатний радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в інтерв'ю Youtube-каналу "Фейгин Live".

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"У кремлівського керівництва є великі ілюзії щодо життєздатності, цілісності та стресостійкості своєї економіки. Я думаю, на них чекає такий самий сюрприз, як чекав з армією. Коли санкції почнуть по-справжньому наздоганяти, десь до липня-вересня, то всяка здатність комусь там протистояти і не допускати... Буде зламана в цієї табуретки економічна "нога", окрім військової", – вважає радник голови ОПУ.

За словами Арестовича, всі показники російської економіки "такі ж "мальовані", як і в армії", оскільки "не може бути одна здорова сфера в країні, де все прогнило".

"Там такі самі приписки, і здатність встояти під реальним стресовим впливом набагато гірше, ніж Путін зараз вважає... І чекає на нього разом з усім оточенням такий самий "сюрприз всього життя" щодо економіки. Відключення газу Польщі, Болгарії та тим країнам, які у рублях не платять, просто швидше добиватиме російську економіку", – підкреслив він.

Арестович спрогнозував, що "липень-серпень будуть ареною дуже жорстких боїв". За його словами, на цей період для економіки РФ постає питання – чи зможе вона забезпечити мобілізацію та компенсувати втрати від санкцій.

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"Я думаю, що відповідь на це питання буде такою ж дивною для Путіна, як була реальна боєздатність російської армії, яка спочатку погрожувала розгромити все НАТО, а потім обламалася об два села на Сумщині. Буде те саме. І це буде велика проблема для них і велика радість для всього вільного світу та всіх вільних людей у Росії", – зазначив радник голови ОПУ.

Як санкції Заходу б'ють по Росії

Війна проти України та потужні західні санкції запустили процес регресії російської економіки. Падіння ВВП РФ за 2022 рік може скласти 14,8%, вважають американські економісти.

Найбільше ВВП Росії постраждає від виведення прямих іноземних інвестицій союзників (12,53%). Крім того, економіці Росії серйозно зашкодить торговельне ембарго.

Зокрема, США у квітні ухвалили пакет санкцій проти Росії, який передбачав обмеження для багатьох великих компаній. У списку опинилися Сбербанк, Альфа-Банк, а також фізичні особи, зокрема дочки Володимира Путіна та Сергія Лаврова, Дмитро Медведєв, Михайло Мішустін та члени Радбезу РФ.