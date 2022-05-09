Арестович: У Росії розгорнувся рух проти Путіна – "Легіон свободи"

Радник керівника ОП розповів, в яких регіонах РФ найшвидше ширяться протестні настрої

Арестович розповів про противників Путіна в Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

В РФ почав діяти рух "Легіон вільної Росії", його учасники не підтримують розв'язану Володимиром Путіним війну і намагаються перешкоджати веденню бойових дій проти України.

Про це він розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович телеведучій Олені Цинтилі в ефірі загальнонаціонального марафону на YouTube-каналі "Україна24".

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Як зазначив радник керівника ОП, рух "підхопив стяг легіону", що б'ється проти Росії на боці України.

"Щодня я отримую десятки повідомлень про те, як учасники "Легіону свободи" палять військкомати, поліцейські авто тощо. Цей стяг потроху розгортається самими росіянами, жодного нашого втручання він не потребує", – сказав він.

За словами Арестовича, в Росії вже також виник рух на залізниці, який намагається перешкоджати пересуванню російських військових до Білорусі.

При цьому він підкреслив, що протестні настрої ростуть здебільшого в регіонах, віддалених від Москви:

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"Чому не приходять гроби до Москви? Тому що армія Росії – це декласований елемент. Москвичі туди не йдуть, бо москвич може двірником заробити в п'ять разів більше, ніж армієць".

Радник керівника ОП додав, що зарплата російського військового – це еквівалент зарплати робітника середньої кваліфікації на периферії РФ. Тому служити йдуть переважно з депресивних регіонів.

У Кремлі згуртувалися навколо Путіна

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович також розповів, що у Кремлі згуртувалися навколо президента РФ Володимира Путіна.

"Невдалий кінець війни для них означає невдалий кінець режиму. Кінець режиму в Росії закінчується завжди однаково – фізичною смертю. Вони зараз борються за виживання", – сказав радник ОПУ.

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На думку Арестовича, в Кремлі непокояться через "розвиток обстановки всередині самої Росії".