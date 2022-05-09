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Арестович: У Росії розгорнувся рух проти Путіна – "Легіон свободи"

Павло Заяць Павло Заяць
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9 травня, 17:04
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Радник керівника ОП розповів, в яких регіонах РФ найшвидше ширяться протестні настрої
Арестович розповів про противників Путіна в Росії
Арестович розповів про противників Путіна в Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

В РФ почав діяти рух "Легіон вільної Росії", його учасники не підтримують розв'язану Володимиром Путіним війну і намагаються перешкоджати веденню бойових дій проти України.

Про це він розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович телеведучій Олені Цинтилі в ефірі загальнонаціонального марафону на YouTube-каналі "Україна24".

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Як зазначив радник керівника ОП, рух "підхопив стяг легіону", що б'ється проти Росії на боці України.

"Щодня я отримую десятки повідомлень про те, як учасники "Легіону свободи" палять військкомати, поліцейські авто тощо. Цей стяг потроху розгортається самими росіянами, жодного нашого втручання він не потребує", – сказав він.

За словами Арестовича, в Росії вже також виник рух на залізниці, який намагається перешкоджати пересуванню російських військових до Білорусі.

При цьому він підкреслив, що протестні настрої ростуть здебільшого в регіонах, віддалених від Москви:

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"Чому не приходять гроби до Москви? Тому що армія Росії – це декласований елемент. Москвичі туди не йдуть, бо москвич може двірником заробити в п'ять разів більше, ніж армієць".

Радник керівника ОП додав, що зарплата російського військового – це еквівалент зарплати робітника середньої кваліфікації на периферії РФ. Тому служити йдуть переважно з депресивних регіонів.

У Кремлі згуртувалися навколо Путіна

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович також розповів, що у Кремлі згуртувалися навколо президента РФ Володимира Путіна.

"Невдалий кінець війни для них означає невдалий кінець режиму. Кінець режиму в Росії закінчується завжди однаково – фізичною смертю. Вони зараз борються за виживання", – сказав радник ОПУ.

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На думку Арестовича, в Кремлі непокояться через "розвиток обстановки всередині самої Росії".

"Звідси – консолідація. Там є люди, які говорять, що мають стратегію виходу з ситуації, і це мирні перемовини. Ця стратегія є спробою залишитися при владі та ресурсах. А є інша – давайте воювати до останнього кінця. І вона поки що перемагає", – зазначив він.

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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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