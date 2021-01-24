Арешти дітей і побиття жінок: як минув день протестів у Росії

У Росії в суботу, 23 січня, відбулися акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів, на які за різними підрахунками тільки в Москві вийшли від 20 до 40 тисяч росіян. Відмітна особливість нинішніх російських протестів – росіяни почали відбиватися від омонівців, а іноді і нападати на них.

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Перші акції в Росії стартували на Далекому Сході – в Хабаровську, Владивостоку і Петропавловську-Камчатському близько 13:00 за місцевим часом (05.00 ранку за Києвом). До речі, поліція в багатьох містах почала затримувати протестувальників ще до початку акцій.

Акції пройшли також в Південно-Сахалінську, Владивостоці, Магадані та Комсомольську-на-Амурі – в Якутську люди вийшли на протест в -51.

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О 13:00 почалися акції протесту і в Москві і Санкт-Петербурзі, на яких поліція практично відразу почала затримувати присутніх. До речі вже в перші години мітингів кількість затриманих по Росії сягнула кількох сотень.

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На Пушкінській площі в Москві співробітники поліції жорстоко затримали навіть дитину.

Була затримана і дружина опозиціонера, який перебуває в ізоляторі "Матроська тиша", Юлія Навальна, вона опублікувала фото з автозаку. Пізніше жінку відпустили.

Вийшла на протест і літня мама Олексія Навального – Людмила Іванівна.

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А в Читі правоохоронці несподівано відмовилися затримувати і розганяти протестувальників. Коли вони проходили повз, натовп скандував "Молодці".

Відео: t.me/nexta_live

До речі, багато протестувальників вийшли на акції, тримаючи в руках туалетні йоржики з натяком на розслідування Олексія Навального про палац Володимира Путіна в Геленджику. З натовпу чулися крики: "Геть царя!", "Путін, йди".

Фото: "Нова газета"

Тим часом спочатку мирний протест переріс в жорсткі сутички з поліцією, протестувальників грубо затримували і тягли в автозаки.

До речі на масових акціях на підтримку Навального були помічені російські знаменитості – наприклад телеведуча Тетяна Лазарєва та відеоблогер Антон Лапенко.

Сьогоднішній день відзначився не тільки затриманнями, оскільки протестувальники зрідка почали давати відсіч, а іноді і нападали першими. Так, у Москві учасники акції закидали сніжками, а потім і побили ногами машину з мигалкою, очевидно, урядову, з криками: "Ганьба!".

Дісталося сніжками й омонівцям.

Російські правоохоронці, звичайно, від активності учасників протесту не подобрішали. Вони, як зазвичай, хапали і били всіх підряд, незважаючи на стать і вік.

Дуже жорсткі зіткнення з поліцією сталися біля ізолятора "Матроська тиша" в Москві.

Дійшло навіть до того, що ОМОН побив дівчину, яка каже, що вагітна і взагалі просто проходила повз.

А в Санкт-Петербурзі войовничий правоохоронець вдарив ногою в живіт літню жінку, яка просто запитувала у нього, куди тягнуть затриманого протестувальника.

Десь до 22:00 акції протестувальники почали розходитися, хтось ще затримався у дворах, але більшість місць, де раніше проходили акції і сутички, спорожніли.

Правозахисники заявили, що в суботу на акціях протесту по всій Росії були затримані майже три тисячі людей, тільки в Москві – понад тисячу. Причому з них понад 300 – неповнолітні.

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