Арешти, залякування і цензура: як Кремль готується до акції "Свободу Навальному"

Зовсім мало лишилося до великих мітингів на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального – вже завтра, 23 січня, в десятках міст РФ очікуються масові народні протести, об'єднані в акцію "Свободу Навальному!".

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Режим Володимира Путіна всіляко намагається перешкодити росіянам виступити проти репресій щодо головного опозиціонера країни. На цьому тлі розгорнуто "бої" одразу на декількох напрямках.

Сайт "Сьогодні" вивчив, як Кремль намагається перешкодити організації нових акцій протесту.

Арешти, арешти, арешти

Арешти прихильників опозиціонера почалися буквально того дня, коли його помістили під варту.

А от 21 січня соратників Навального – Любов Соболь, Георгія Албурова та Кіру Ярмиш (вона була затримана й наступного дня) – затримали і залишили на ніч у поліцейському відділку. Крім того, були затримані прессекретар руху "Громадянське суспільство" Єгор Ілюшкін і юрист ФБК Владлен Лось.

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Також обшуки пройшли у журналіста "Ехо Москви" Олександра Плющева, головного редактора "Медіазони" Сергія Смирнова, координатора московського штабу Навального Олега Степанова і навіть репера Noize MC (Івана Алексєєва), який висловився на підтримку Навального.

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Загалом прокуратура винесла застереження стосовно 28 осіб, попередивши їх про кримінальну відповідальність за заклики до участі в несанкціонованих акціях, оскільки проводити 23 січня мітинг влада не дозволила.

У Республіці Татарстан з цієї причини навіть порушили кримінальну справу.

Тиск на студентів

Рушійною силою всіх протестів зазвичай є молодь. І на цьому тлі російських студентів вирішили налякати через участь в мітингах на підтримку Олексія Навального.

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Студенти з усієї країни публікували застереження від керівництва їхніх вишів, що поширювалися через соцмережі і навіть по смс. Їх залякують дисциплінарною відповідальністю аж до відрахування. А в окремих випадках складаються списки студентів, які перебувають в опозиційних групах.

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Втім, керівництво навчальних закладів або відмовляється це коментувати, або називає фейками.

Тим часом права рука Путіна, Дмитро Пєсков, підкреслив, що виші можуть самостійно оцінювати участь студентів у демонстраціях "відповідно до своєї політики".

Чистка в соцмережах

Добралася влада й до соцмереж. Однією з "жертв" став TikTok, де нещодавно одним з найпопулярніших став хештег #свободунавальному і пройшов флешмоб, учасники якого міняли портрети Володимира Путіна на портрети Навального в школах.

У Роскомнагляді повідомили, що домоглися видалення в TikTok 38% закликів до дітей брати участь в акціях. У YouTube і "ВКонтакте" було видалено по 50%, а в Instagram – 17%.

Крім того, Генпрокуратура РФ вимагає заблокувати сайти з закликами брати участь в акціях 23 січня.

Нагадаємо, раніше посилаючись на джерела, наближені до Кремля, ЗМІ повідомили, що у Путіна вимагатимуть для Навального 13-річного тюремного терміну.

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