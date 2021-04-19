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Атомні підводні човни і десант: РФ розпочала масштабні військові навчання в Арктиці (фото і відео)

19 квітня, 16:13

Денис Беспалов Денис Беспалов

Москва вирішила пограти мускулами на своїх північних рубежах, йде масштабне перекидання сил

Росія розпочала масштабні військові навчання в Арктиці за участю сухопутних, протиповітряних і морських сил.

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Про це повідомляє прес-служба Міноборони РФ.

/ Фото: Минобороны РФ

"На перших етапах навчання в підвищені ступені бойової готовності приведено органи військового управління Північного флоту, об'єднання і з'єднання, а також окремі військові частини флоту", – йдеться в повідомленні.

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/ Фото: Минобороны РФ

На даний момент відбувається наступне:

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  • розпочато розгортання атомних підводних човнів і корабельних сил флоту в морі;
  • в райони зосередження висунулися підрозділи армійського корпусу;
  • армія ВПС і ППО приступила до перекидання сил на аеродроми оперативного базування в Арктиці;
  • відбувається нарощування системи протиповітряної оборони в даному напрямку.

/ Фото: Минобороны РФ

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На різних етапах міжвидового вчення будуть задіяні такі сили:

  • атомні і дизельні підводні човни;
  • кораблі Кольської флотилії різнорідних сил і з'єднання ракетних кораблів;
  • судна забезпечення;
  • літальні апарати;
  • військова і спеціальна техніка армії ВПС і ППО Північного флоту.

/ Фото: Минобороны РФ

Раніше повідомлялося, що Росія в останні роки накопичує безпрецедентну військову міць в Арктиці і відчуває там своє новітнє озброєння. Таким чином Москва намагається закріпити контроль над цим регіоном в цілому і над недавно звільнилися від льоду стратегічним судноплавним шляхом з Азії в Європу.

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Росія арктика військові навчання міноборони Росії
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