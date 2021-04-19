Атомні підводні човни і десант: РФ розпочала масштабні військові навчання в Арктиці (фото і відео)

Росія розпочала масштабні військові навчання в Арктиці за участю сухопутних, протиповітряних і морських сил.
Про це повідомляє прес-служба Міноборони РФ.
/ Фото: Минобороны РФ
"На перших етапах навчання в підвищені ступені бойової готовності приведено органи військового управління Північного флоту, об'єднання і з'єднання, а також окремі військові частини флоту", – йдеться в повідомленні.
/ Фото: Минобороны РФ
На даний момент відбувається наступне:
- розпочато розгортання атомних підводних човнів і корабельних сил флоту в морі;
- в райони зосередження висунулися підрозділи армійського корпусу;
- армія ВПС і ППО приступила до перекидання сил на аеродроми оперативного базування в Арктиці;
- відбувається нарощування системи протиповітряної оборони в даному напрямку.
/ Фото: Минобороны РФ
На різних етапах міжвидового вчення будуть задіяні такі сили:
- атомні і дизельні підводні човни;
- кораблі Кольської флотилії різнорідних сил і з'єднання ракетних кораблів;
- судна забезпечення;
- літальні апарати;
- військова і спеціальна техніка армії ВПС і ППО Північного флоту.
/ Фото: Минобороны РФ
Раніше повідомлялося, що Росія в останні роки накопичує безпрецедентну військову міць в Арктиці і відчуває там своє новітнє озброєння. Таким чином Москва намагається закріпити контроль над цим регіоном в цілому і над недавно звільнилися від льоду стратегічним судноплавним шляхом з Азії в Європу.
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