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Аваков про долю Путіна: Його знайдуть задушеним шовковою хусткою

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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17 квітня, 23:47
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Ексглава МВС розповів, яке майбутнє може чекати на російського диктатора
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін може загинути від рук його оточення, розповів ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков ведучим Андрію Булгарову та Лесі Вакулюк в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

"Міф (про російську армію — ред.) розвалився. Ми побачили, що 300 літаків і гелікоптерів збито, під 800 танків знищено, корабель флагманський потонув. До чого це призведе? Це може торпедувати його еліту зсередини. Ми не знаємо, як це станеться. Ми знаємо тільки, що більшість тиранів Російської імперії, як і в усьому світі, кінчали погано. Або його вранці знайдуть задушеним шовковою хусткою. Або скажуть, що він героїчно помер від якоїсь хвороби. Або десь його інтернують, як було з Горбачовим. Або з ним буде те саме, що з Каддафі в Лівії. Ніхто цього не знає", — сказав він.

Аваков нагадав, що Муаммару Каддафі не допомогли ні пропаганда, ні нафтові долари.

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"Я був у Лівії за рік до смерті Каддафі, в країні було все спокійно, пропаганда працювала на 100%. Вони рибу не ловили, бо ліньки було, вона в морі помирала від старості. Доплачували кожному нафтові долари. І що?.. Тому що це доля тиранів. Не можна протиставляти себе цивілізованому світу. Зараз Україна бореться за цивілізований світ. А він (Путін – ред.) є зло. А зло скінчиться", – сказав він.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 17 квітня
1
Особовий склад 20300
Особовий склад
2
Літаки 165
Літаки
3
Гелікоптери 146
Гелікоптери
4
Танки 773
Танки
5
ББМ 2002
ББМ
6
Артилерія 376
Артилерія
7
Засоби ППО 66
Засоби ППО
8
РСЗВ 127
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 148
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1471
Транспорт
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Старший лейтенант Бондарук Віталій - офіцер ЗСУ, родом з Прикарпаття (с. Княжолука, Долинський район, Івано-Франківська обл.). Загинув при обороні Києва, вступивши в бій з переважаючими силами противника. Разом зі своїм підрозділом затримав ворога, давши можливість українським військам зайняти зручну позицію для контрнаступу. За особисту мужність отримав звання Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
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Павло (прізвище не називаємо) - головний сержант артилерійської батареї, на рахунку якої сотні одиниць розбитої техніки ворога! Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю РФ на металобрухт. В тому числі і за допомогою реактивної системи "Верба". "Не я б'ю - "Верба" б'є!"
Слава Україні!

Україна 24

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