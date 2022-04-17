Аваков про долю Путіна: Його знайдуть задушеним шовковою хусткою

Ексглава МВС розповів, яке майбутнє може чекати на російського диктатора

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент РФ Володимир Путін може загинути від рук його оточення, розповів ексміністр внутрішніх справ України Арсен Аваков ведучим Андрію Булгарову та Лесі Вакулюк в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

"Міф (про російську армію — ред.) розвалився. Ми побачили, що 300 літаків і гелікоптерів збито, під 800 танків знищено, корабель флагманський потонув. До чого це призведе? Це може торпедувати його еліту зсередини. Ми не знаємо, як це станеться. Ми знаємо тільки, що більшість тиранів Російської імперії, як і в усьому світі, кінчали погано. Або його вранці знайдуть задушеним шовковою хусткою. Або скажуть, що він героїчно помер від якоїсь хвороби. Або десь його інтернують, як було з Горбачовим. Або з ним буде те саме, що з Каддафі в Лівії. Ніхто цього не знає", — сказав він.

Аваков нагадав, що Муаммару Каддафі не допомогли ні пропаганда, ні нафтові долари.

Реклама

"Я був у Лівії за рік до смерті Каддафі, в країні було все спокійно, пропаганда працювала на 100%. Вони рибу не ловили, бо ліньки було, вона в морі помирала від старості. Доплачували кожному нафтові долари. І що?.. Тому що це доля тиранів. Не можна протиставляти себе цивілізованому світу. Зараз Україна бореться за цивілізований світ. А він (Путін – ред.) є зло. А зло скінчиться", – сказав він.

Також ми писали: