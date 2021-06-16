Байден і Путін не запросили один одного в гості. Президент РФ назвав причину

Російський президент заявив, що поки немає підстав для його візиту до Вашингтона і Байдена в Москву

Байден і Путін провели зустріч. Фото: REUTERS/zuz

Президент Росії Володимир Путін за підсумками зустрічі з американським президентом Джо Байденом повідомив, що вони не обмінювалися взаємними пропозиціями відвідати свої країни.

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Про це російський президент заявив на пресконференції.

"Президент Байден не запрошував мене в гості. Я поки теж не зробив такого запрошення... Для таких поїздок, таких зустрічей, таких візитів мають дозріти умови", – повідомив Путін.

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Також Володимир Путін заявив, що не пам'ятає слів Байдена про те, що у нього немає душі. Про це Байден заявив 10 років тому, коли він як віцепрезидент США зустрічався з російським президентом.

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"Я, чесно кажучи, такого не пам'ятаю, але допускаю. Якось це пройшло повз мою увагу", – сказав Путін.

Нагадаємо, Кремль опублікував спільну заяву, в якій говориться, що США і РФ запустять діалог про стратегічну стабільність.

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Байдена і Путіна: всі подробиці