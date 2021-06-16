Байден і Путін не запросили один одного в гості. Президент РФ назвав причину

Байден і Путін провели зустріч. Фото: REUTERS/zuz
Президент Росії Володимир Путін за підсумками зустрічі з американським президентом Джо Байденом повідомив, що вони не обмінювалися взаємними пропозиціями відвідати свої країни.
Про це російський президент заявив на пресконференції.
"Президент Байден не запрошував мене в гості. Я поки теж не зробив такого запрошення... Для таких поїздок, таких зустрічей, таких візитів мають дозріти умови", – повідомив Путін.
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Також Володимир Путін заявив, що не пам'ятає слів Байдена про те, що у нього немає душі. Про це Байден заявив 10 років тому, коли він як віцепрезидент США зустрічався з російським президентом.
"Я, чесно кажучи, такого не пам'ятаю, але допускаю. Якось це пройшло повз мою увагу", – сказав Путін.
Нагадаємо, Кремль опублікував спільну заяву, в якій говориться, що США і РФ запустять діалог про стратегічну стабільність.
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