Байден: Лідери G7 готові ввести нищівні санкції проти РФ

Президент США запевнив Україну у своїй підтримці

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Президент США Джо Байден заявив, що лідери країн "Великої сімки" готові запровадити нищівні санкції проти Росії за вторгнення в Україну.

Як повідомляє пресслужба Білого дому, президент України Володимир Зеленський 24 лютого провів із Байденом телефонну розмову.

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"Я засудив цей неспровокований та невиправданий напад російських збройних сил. Я поінформував його про кроки, які ми робимо, щоб викликати міжнародне засудження, зокрема сьогодні ввечері у Раді Безпеки ООН", – повідомив президент США.

За його словами, Зеленський попросив закликати світових лідерів засудити агресію президента РФ Володимира Путіна та підтримати народ України.

"Завтра я зустрінуся з лідерами G7, і США, наші союзники та партнери, запровадять жорсткі санкції проти Росії. Ми продовжимо надавати підтримку й допомогу Україні та українському народу", – пообіцяв Байден.

Британія запровадила нові санкції проти РФ

Велика Британія у відповідь на російське вторгнення в Україну вводить санкції проти ВТБ та "Аерофлоту", забороняє польоти у країну, забороняє експорт до Росії високотехнологічної продукції.

Про це повідомив 24 лютого британський прем’єр-міністр Борис Джонсон. Зокрема, великим російським компаніям та державі буде заборонено залучати кошти на британських ринках. Авіакомпанії "Аерофлот" заборонять літати до Великої Британії. Буде припинено дію експортних ліцензій на товари, які можна використовувати для військових потреб. Велика Британія припинить експорт високотехнологічних товарів та обладнання для нафтопереробки.

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Джонсон також заявив, що можливість відключення Росії від міжбанківської платіжної системи SWIFT "не знімається з порядку денного".

Санкції проти Росії