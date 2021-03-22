Байден відмовився говорити з Путіним: в Росії образилися

МЗС РФ звинуватив США в глухому куті, який утворився в американсько-російських відносинах

Росія звинуватила США у відмові від публічних переговорів в форматі відеоконференції – раніше президент Володимир Путін виступив з такою пропозицією до свого американського колеги Джо Байдена.

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Про це заявили в Міністерстві закордонних справ РФ.

"Американська сторона не підтримала пропозицію президента Росії В. В. Путіна про проведення розмови з президентом США Дж. Байденом 19 або 22 березня", – йдеться в комюніке.

Варто зазначити, що в Білому домі відразу ж відкинули пропозицію Путіна, оскільки Байден вже провів c ним телефонну розмову в січні.

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Російський МЗС звинуватив США в нинішньому "глухому куті в російсько-американських відносинах", а також упущення можливості виходу з нього.

Нагадаємо, що минулого тижня Байден назвав Путіна вбивцею і заявив, що він курирував масштабну кампанію з очорнення кандидатури демократа на торішніх президентських виборах в США.

У Держдумі РФ це охрестили мало не образою для всіх росіян, але Путін відповів на слова свого опонента дитячим жартом: "хто як обзивається, той так і називається".

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