Бєлгород – новий Воронеж. РФ сама завдала удару по місту (фото)

Відомо про 3 загиблих, 4 поранених та часткові руйнування 11 багатоквартирних та 39 приватних будинків

Росіяни обстріляли своє ж місто. Фото: колаж "Сьогодні"

У Бєлгороді, де 3 липня пролунали вибухи, прилетіла російська ракета. Так, в одному з пошкоджених будинків застрягли фрагменти ракет російської ЗРПК "Панцир С1". Таким чином, РФ вкотре сама себе обстріляла.

Про це повідомив журналіст та член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

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Подробиці

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомляє, що спрацювало російське ППО. На одному з опублікованих відео можна побачити, як вибухає щось у небі, а потім відбувається вибух на землі.

Але як виявилось, в обстріляних багатоповерхівках Бєлгорода застрягли фрагменти ракет російської ЗРПК "Панцир С1". Таких немає на озброєнні України.

"Схоже, у російських військових щось знову не туди спрацювало і ракети полетіли зовсім не туди, куди планувалося", – зазначив Казанський.

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Фрагменти ракети застрягли у будинку

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що Володимир Путін вирішив згадати старовину і наказав завдати удару по житловому масиву в Бєлгороді, як і 20 років тому віддали накази ФСБ підірвати житлові будинки у Москві та Волгодонську, щоб використовувати це як привід реваншу в Чеченських війнах. Він вважає, що цинічний удар президента РФ по Бєлгороду був також спробою змістити увагу світової спільноти з жахливих ракетних удараів по Києву, Кременчуку, Одесі.

Завдання, які намагається вирішити Путін, віддаючи наказ здійснювати теракти проти власного народу, є наступними:

По-перше, офіційні особи та роспропаганда заявлятимуть, що удари по Бєлгороду завдавалися з використанням західної зброї. Мета проста – спробувати за рахунок використання залишків своєї агентури в медіа та експертних колах на Заході зупинити дедалі більші постачання озброєнь в Україну.

Путін та його генерали розуміють, що, якщо Україні передадуть не 11, а 111 (а ще краще 211) HIMARS з керованими ракетами, що б'ють на 70 км, це буде смуга випаленої землі, де не буде жодного штабу, складу чи скупчення воєнної техніки росіян.

Друге завдання удару по Бєлгороду, завданого за вказівкою Путіна, – це поступово готувати росіян до неминучості загальної чи часткової мобілізації.

"Для Путіна та його генералів уже очевидно, що з кадировського непотрібу та жменьки найманців-вагнерівців плюс мобілізованих насильно українців з окупованих територій неможливо створити армію, здатну продовжувати наступ навіть на Донбасі", – зазначив Геращенко.

За його словами, одного удару по Бєлгороду для створення загальної істерії явно недостатньо, тому будуть інші вибухи будинків.

"Тому на місці жителів прикордонних з Україною областей, особливо обласних центрів – Курська, Брянська, Воронежа, Ростова-на-Дону, я поїхав би до рідних в інші регіони, щоб не стати ще однією статистичною жертвою для терактів ФСБ. ЗСУ завдають ударів з використанням західної зброї лише по військових цілях на території, окупованій ворогом", – додав Геращенко.

Вибухи у Бєлгороді

У російському Бєлгороді вночі 3 липня пролунали гучні вибухи.

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков у першому повідомленні про подію заявив про "серію гучних звуків".

"Причини того, що сталося, з'ясовуються, ймовірно, спрацювало ППО", – написав він.

Пізніше чиновник заявив про 3 загиблих, 4 поранених і часткові руйнування 11 багатоквартирних і 39 приватних будинків.

До речі, це місто країни-агресора розташоване за 60 км від українського кордону.

Раніше ми розповідали, що у Бєлгороді знову неспокійно – у небі літають вогняні кулі та чути вибухи.

Також сайт "Сьогодні" з'ясував, що відбувається у прикордонних областях та хто може стояти за атакою на військові та інфраструктурні об'єкти РФ.

Перші подробиці нічних вибухів у Бєлгороді від телеведучого Олексія Бурлакова: чергова провокація російської пропаганди, жителі Бєлгорода шоковані, підозрілі висновки губернатора області – деталі у відео.