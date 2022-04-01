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Безладність чи корупція окупантів – Міноборони прокоментувало вибух у Бєлгороді

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Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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1 квітня, 14:00
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У Росії знову видали дезінформацію про українських військових та заявили, нібито нафтобазу обстріляли з наших вертольотів
НП у Білгороді сталася з вини РФ
НП у Білгороді сталася з вини РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії опублікували черговий фейк про ЗСУ. У вибуху та пожежі, що сталася на нафтобазі у Білгороді, чиновники звинуватили українських захисників. Однак у Міноборони спростували цю інформацію – до НП у Росії ЗСУ не причетні.

Про це сайту "Сьогодні" повідомило високопоставлене джерело у Міністерстві оборони України.

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Що сказали у РФ

Глава Бєлгородської області у РФ В'ячеслав Гладков написав у своєму Telegram-каналі, нібито ЗСУ за допомогою вертольотів завдали авіаудару по нафтобазі.

"Пожежа на нафтобазі сталася внаслідок авіаудару з двох вертольотів Збройних сил України, які зайшли на територію Росії на низькій висоті. Жертв немає", – Заявив він.

Водночас, російські ЗМІ почали публікувати фейкові відео, на яких показали "атаку" на нафтобазу.

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Як насправді?

У Міноборони України спростували фейк РФ та заявили, що наші захисники не мають відношення до НП у Бєлгороді. Також високопосадовці назвали дві ймовірні причини підриву нафтобази.

"Ми підозрюємо, що вибух нафтобази в російському Бєлгороді стався через безладність окупантів або ж з метою приховати чиюсь корупцію", – повідомили в Міноборони.

За даними наших військових, вони не мають відомостей про те, що до вибуху причетні підрозділи ЗСУ.

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