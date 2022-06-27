Дякують за смерть мирних жителів. У дитсадку Росії навчають дітей ненавидіти Україну (фото)

Кемеровський дитячий садок часто публікує воєнні зведення з інформацією про "нацистів", які загинули в Україні

У дитсадку Росії поширюють пропаганду. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії дітей з дитинства привчають ненавидіти Україну. Це підтверджують пости в Мережі одного з дитсадків з антиукраїнським змістом. Так, керівництво закладу радіє тому, що окупанти вбивають українців.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Подробиці

Кемеровський дитячий садок "Малюк" часто публікує ВКонтакті військові зведення з інформацією про "нацистів", які загинули в Україні, і про те, як Європі погано без Росії. Але деякі пости керівництво дитсадка вже видалило.

У постах російського дитячого садка можна побачити такі фрази:

"Україна щодня втрачає до 1000 солдатів на полі бою. Дякую за це нашим відважним військовим!"

"Нацисти будуть повалені! Перемога буде за нами!"

"У Європі зростає кількість людей, рівень життя, яких наближається до межі бідності. Незабаром усі зрозуміють справедливість спецоперації в Україні".

"Українські телеграм-канали повідомляють, що Росія примусово вивезла на свою територію понад 307 тисяч українських дітей. Насправді ж це було їхнє абсолютно добровільне рішення".

Крім того, не забули згадати і українських військових з "Азовсталі", у яких нібито знайшли "праворадикальні татуювання" – "портрет Гітлера, свастики, черепа та написи: "Вбити всіх".

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Також у дитсадку заявляли, що українська влада нібито "усім поспіль видає зброю" для "захисту від росіян". А російських військових, які вбивали та ґвалтували мирних українців, називають "освободителями".

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Скриншоти постів

Раніше ми розповідали, що російські окупанти продовжують встановлювати свої "правила" на території Херсонської області. Так, у регіоні загарбники роздають дітям зошити із гімном РФ. Також на них написано "армія Росії".

Крім того, українських дітей з окупованих територій примусово вивозять до РФ, їхню національну ідентичність знищують пропагандою. Також окупанти змушують брати участь у війні проти України вихованців так званих "кадетських корпусів" з окупованих територій.