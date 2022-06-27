Дякують за смерть мирних жителів. У дитсадку Росії навчають дітей ненавидіти Україну (фото)

У Росії дітей з дитинства привчають ненавидіти Україну. Це підтверджують пости в Мережі одного з дитсадків з антиукраїнським змістом. Так, керівництво закладу радіє тому, що окупанти вбивають українців.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Подробиці
Кемеровський дитячий садок "Малюк" часто публікує ВКонтакті військові зведення з інформацією про "нацистів", які загинули в Україні, і про те, як Європі погано без Росії. Але деякі пости керівництво дитсадка вже видалило.
Ракетний удар по Києву
У постах російського дитячого садка можна побачити такі фрази:
- "Україна щодня втрачає до 1000 солдатів на полі бою. Дякую за це нашим відважним військовим!"
- "Нацисти будуть повалені! Перемога буде за нами!"
- "У Європі зростає кількість людей, рівень життя, яких наближається до межі бідності. Незабаром усі зрозуміють справедливість спецоперації в Україні".
- "Українські телеграм-канали повідомляють, що Росія примусово вивезла на свою територію понад 307 тисяч українських дітей. Насправді ж це було їхнє абсолютно добровільне рішення".
Крім того, не забули згадати і українських військових з "Азовсталі", у яких нібито знайшли "праворадикальні татуювання" – "портрет Гітлера, свастики, черепа та написи: "Вбити всіх".
Також у дитсадку заявляли, що українська влада нібито "усім поспіль видає зброю" для "захисту від росіян". А російських військових, які вбивали та ґвалтували мирних українців, називають "освободителями".
Скриншоти постів
Раніше ми розповідали, що російські окупанти продовжують встановлювати свої "правила" на території Херсонської області. Так, у регіоні загарбники роздають дітям зошити із гімном РФ. Також на них написано "армія Росії".
Крім того, українських дітей з окупованих територій примусово вивозять до РФ, їхню національну ідентичність знищують пропагандою. Також окупанти змушують брати участь у війні проти України вихованців так званих "кадетських корпусів" з окупованих територій.