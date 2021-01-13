Блогер- "мільйонер" з Росії втік, не заплативши за елітний відпочинок на Балі

Поліція Індонезії почала розслідування щодо відомого російського "бізнес-коуча" Дмитра Портнягина, якого звинуватили у відмові оплачувати дорогий відпочинок на курортному острові Балі.

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Про це повідомляє портал Peopletalk.

За інформацією журналістів, автор каналу-мільйонника "Трансформатор" в YouTube організував для своїх приятелів і послідовників новорічний відпочинок класу "люкс", який включав зустріч в аеропорту, трансфер із зони карантину і поліцейський супровід.

Сам 2021-ий група з 63 учасників заходу зустрічала на величезній орендованій елітній яхті, на якій вони провели і декілька наступних днів в Індійському океані.

Однак коли компанія LuxuryBaliLife, яка займалася організацією свята, виставила рахунок в 23 тисячі доларів, Портнягин, який позиціонує себе як мільйонер, і його помічник Наіль Гафуров відмовилися платити.

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Фото: instagram.com/kaite_ya В тренді Навальний повертається в Росію: відео

Вони запропонували розрахуватися за бартером: рекламою в Instagram або курсами "для майбутніх мільярдерів". Але замість того, щоб прийняти таку "щедру" пропозицію, в LuxuryBaliLife звернулися до поліції, зажадавши повернути їм всю суму за прейскурантом.

Сам Дмитро Портнягин втік і тепер він, його дружина та друзі переховуються, заблокувавши номери бізнесменів.

Нагадаємо, минулого літа на Балі загинула 18-річна російська блогер-мільйонник Анастасія Тропіцель.

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