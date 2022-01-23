Bloomberg: Китай попросив Путіна не нападати на Україну Вже є перші реакції

У медіа повідомили про розмову Сі Цзіньпіна з Володимиром Путіним

Володимир Путін, Сі Цзіньпін. Колаж "Сьогодні"

Китайський лідер Сі Цзіньпін попросив президента Росії Володимира Путіна не нападати на Україну під час зимової Олімпіади, яка проходитиме в лютому в Пекіні Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на неназваного дипломата у Пекіні.

Сі Цзіньпін намагається зміцнити авторитет напередодні можливого третього терміну, тому він під час нещодавньої розмови з президентом Росії Володимиром Путіним попросив "не розпочинати військові дії на час Олімпіади в Пекіні", пише видання.

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Китайське МЗС 14 січня нагадало, що всі країни зобов'язані дотримуватися резолюції ООН про олімпійське перемир'я, що діє за сім днів до початку Ігор та сім днів після закінчення Паралімпійських ігор. У 2022 році це часовий проміжок із 28 січня по 20 березня.

Видання також повідомило, що Пекін витратив на підготовку до Олімпійських ігор на своїй території мільярди доларів, тому влада країни не хоче, щоб напад на Україну зіпсував заплановану спортивну подію.

Bloomberg додає з посиланням на військових аналітиків, що на момент закінчення перемир'я в Україні почнеться відлига, а ландшафт перетвориться на "непрохідний бруд", що має завадити швидкому російському вторгненню.

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Олімпійські ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого, Паралімпійські зимові ігри – з 4 по 13 березня.

Реакція Китаю та Росії

Китайське посольство в Росії написало на своїй сторінці в Twitter, що ця публікація є фейком та провокацією.

"Позиція Китаю з українського питання послідовна та зрозуміла. Китайська сторона виступає за врегулювання розбіжностей шляхом діалогу та консультацій у рамках Мінських угод" , – йдеться у заяві.

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Своєю чергою, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова також спростувала цю інформацію. "Це вже не фейк, це вже інформаційна спецоперація відповідних американських служб через Bloomberg", – заявила вона.

"Схоже на прикол"

Ситуацію прокоментував на телеканалі "Україна 24" експерт-міжнародник Тарас Семенюк.

"Мені складно говорити, чи це правда. Це виглядає як якийсь "прикол". Але очевидно, що ні Китай, ні інші країни, які беруть участь в Олімпіаді, не зацікавлені в зупинці самої Олімпіади. Навряд чи Піднебесна зверталася до Кремля", це виглядає дещо примітивно, і я не думаю, що вони таким займаються", – сказав він.

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