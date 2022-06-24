Боїться власної тіні — Максакова розповіла про дочку Путіна

Співачка оцінила шанси Тихонової стати головою РФ

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ЗМІ нещодавно обговорювали, що наступницею російського президента Володимира Путіна може стати його дочка Катерина Тихонова. Чи це може бути правдою, розповіла оперна співачка Марія Максакова, яка була особисто знайома з Тихоновою. Своїми думками вона поділилася у програмі "Ранок з Україною".

За словами Максакової, Тихонова – дуже потайлива людина, тому робити висновки про її характер і погляди нелегко. Співачка вважає, що Путін міг би поступитися дочці президентським кріслом лише у випадку, якщо він продовжить керувати країною, а вона буде лише для прикриття.

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"Вона дуже потайлива людина. Дуже важливо сказати, що в неї всередині. Вона боїться власної тіні. Робити якісь висновки не можна, тому що невідомо, що в людини ховається всередині. Зовні вона дуже тиха, потайлива. Вона б не отримала владу в випадку, якщо з Путіним щось трапиться. Вона може керувати тільки в той час, коли він ще живий. Наприклад, він робить так званий транзит, щоб не бути таким токсичним. Це просто хід. Як це було з Медведєвим", — заявила Максакова.

Чутки про "наступницю"

Журналістка Каріна Орлова раніше розповідала, чи справді Тихонову пророкують у спадкоємиці Путіну. Вона наголосила, що Тихонову просувають у публічному просторі, на відміну від іншої дочки, Марії. Електоральний рейтинг їй також можуть накрутити за рахунок публічності, вважає журналістка.

При цьому Орлова вважає, що Путін не збирається йти, він сидітиме до останнього і чіплятиметься за владу.

Офіційно у Володимира Путіна дві доньки, котрі народилися у шлюбі з колишньою дружиною Людмилою — Катерина Тихонова, яка нещодавно знайшла собі супутника життя на прізвище Зеленський, та Марія Воронцова.

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Також передбачається, що Путін є батьком як мінімум двох дітей колишньої гімнастки Аліни Кабаєвої.