Бомбардувальники і "суперзброя": як Росія намагається захопити Арктику (фото, відео)

Росія в останні роки накопичує безпрецедентну військову міць в Арктиці і випробує там своє новітнє озброєння. Таким чином Москва намагається закріпити контроль над цим регіоном в цілому і над стратегічним судноплавним шляхом з Азії в Європу, який недавно звільнився від криги.

Реклама

Про це повідомляє CNN.

Телеканал оприлюднив супутникові знімки, зроблені компанією Maxar, які демонструють методичне будівництво і зміцнення російських військових об'єктів в Арктиці.

Реклама

Як зазначає CNN, на знімках можна бачити підземні сховища, ймовірно, для ядерної безпілотної субмарини "Посейдон", яку в Росії називають "суперзброєю".

Читайте також: Росія розмістила нові ракетні комплекси С-400 в Арктиці

Також повідомляють, що в районі Крайньої Півночі РФ біля узбережжя Аляски базуються бомбардувальники, винищувачі МіГ-31БМ. Це стало першим випадком, коли на Крайній Півночі розмістили нову російську бойову авіацію.

Реклама

Раніше ми сповіщали, що США і Канада оновлять оборонну систему в Арктиці для стримування РФ і Китаю.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама