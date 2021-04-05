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Бомбардувальники і "суперзброя": як Росія намагається захопити Арктику (фото, відео)

5 квітня, 19:16

Денис Беспалов Денис Беспалов

Супутникові знімки демонструють методичне будівництво російських військових об'єктів

Росія в останні роки накопичує безпрецедентну військову міць в Арктиці і випробує там своє новітнє озброєння. Таким чином Москва намагається закріпити контроль над цим регіоном в цілому і над стратегічним судноплавним шляхом з Азії в Європу, який недавно звільнився від криги.

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Про це повідомляє CNN.

Телеканал оприлюднив супутникові знімки, зроблені компанією Maxar, які демонструють методичне будівництво і зміцнення російських військових об'єктів в Арктиці.

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Як зазначає CNN, на знімках можна бачити підземні сховища, ймовірно, для ядерної безпілотної субмарини "Посейдон", яку в Росії називають "суперзброєю".

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Також повідомляють, що в районі Крайньої Півночі РФ біля узбережжя Аляски базуються бомбардувальники, винищувачі МіГ-31БМ. Це стало першим випадком, коли на Крайній Півночі розмістили нову російську бойову авіацію.

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Раніше ми сповіщали, що США і Канада оновлять оборонну систему в Арктиці для стримування РФ і Китаю.

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Росія арктика озброєння
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