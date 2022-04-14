Ботокс чи стероїди? Що думають про хворобу Путіна фахівці

Російські розслідувачі з'ясовували, на що хворий російський диктатор

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Чи хворий Путін? Російські журналісти-розслідувачі припускають, що у президента РФ онкозахворювання. Про це повідомляється в ефірі телемарафону "Єдині новини", який транслює канал "Україна 24".

Наближені до кремлівського істеблішменту політологи заявляють, що Путін приймає стероїди та гормони. А розвідка США та CNN з'ясовували, наскільки психічний стан Путіна впливає на його рішення. Інформація про стан здоров'я російського тирана суворо охороняється.

Реклама

Дев'ять лікарів

У розслідуванні російського медіа "Проєкт" говориться, що, як і Брежнєв, коли помирав, і хворий Єльцин, Путін постійно проводить час з величезною кількістю медиків. Це у пропагандистських новинах він і лижник, і хокеїст, і їздить верхи, і займається дзюдо. За кадром залишається група медиків, які останніми роками практично в однаковому складі супроводжують Путіна.

"У нас здоровий президент живе в оточенні дев'яти, в середньому, лікарів. Постійно, у кожній поїздці, його супроводжують аж дев'ять лікарів. Це вузькі фахівці, навіщо вони йому потрібні? Навіщо йому потрібно кілька ЛОРів? Навіщо йому потрібен хірург саме онколог?" — каже журналіст-розслідувач "Проєкту" Михайло Рубін.

Версія про рак

Йдеться про постійного супутника Путіна Євгена Селіванова. Тема його дисертації — "Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих на рак щитовидної залози похилого та старечого віку". За даними "Проєкту", лише у Сочі він відвідав Путіна 35 разів. Після цієї інформації всі так звані російські ліберальні експерти почали шукати підтвердження, що Путін і справді хворий на онкологію. Найбільш поширена версія — раз щитовидної залози.

"Запідозрити його можна лише за симптомами, які не завжди говорять саме про рак. Осиплість голосу, покашлювання", — розповів лікар-анестезіолог Міахаїл Фредерман.

Під час промов Путін і справді часто прокашлюється. Цей факт не є підтвердженням версії про онкозахворювання, але багатьом дає надію. Рак щитовидки лікується стероїдами, й можливим застосуванням таких препаратів пояснюють зовнішній вигляд диктатора. Те, що раніше приймали за ботокс, може бути наслідком тривалого застосування стероїдів.

Реклама

"Місяцеподібність обличчя, пухкість шкіри, все, що стосується ходи, тепер більш-менш стає зрозумілим", — пояснив громадський діяч Леонід Невзлін.

Єдиний висновок, який випливає з розслідування, — очевидна неадекватність Путіна. Тиран часто вдається до нетрадиційної медицини — зокрема, ванни з екстрактом рогів молодих оленів для нібито молодості та довголіття.

Читайте також: