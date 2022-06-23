Бояться померти в Україні? У Бєлгородській області четверо військових втекли з військової частини

Нині їх розшукує російська поліція

Дезертирами стали один сержант і троє рядових солдатів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Четверо російських контрактників в Бєлгородської області Росії втекли з військової частини. Нині їх розшукує поліція.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

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Деталі

Дезертирами стали один сержант і троє рядових солдатів. Їм — від 25 до 37 років.

"Наразі орієнтування на дезертирів розіслано в усі відділи поліції прикордонного з Україною регіону", — йдеться в повідомленні.

Причина такого вчинку військових РФ невідомі. Однак це може бути пов'язано з тим, що вони не хочуть бути перекинутими в Україну та померти.

Про що говорять окупанти?

Російські окупанти скаржаться на обстріл з боку ЗСУ та несправну техніку. У перехопленій розмові двоє росіян обговорюють ситуацію на передовій. Один з них розповідає, що вночі потрапив під сильні обстріли ЗСУ. Скаржиться на нестачу людей.

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Окупанти нарікають, що троє людей змушені чергувати весь день. Співрозмовник каже, що поблизу них стоїть танковий підрозділ, який також потрапив під обстріл.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в мережу потрапило відео з панікуючими окупантами. Також ми писали, що окупант скаржиться на погрози командира.