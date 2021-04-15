"Бійці ЗСУ будуть злішими за чеченців": Невзоров передрік страшну поразку РФ в Україні

Російський публіцист вважає, що в РФ не очікують сверх'яростного опору України і невміння армії Росії воювати

Є два варіанти розвитку можливої війни в Україні і обидва вони смертельні для РФ, адже для України будь-який результат є перемогою.

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Про це російський публіцист Олександр Невзоров розповів в своєму відеоблозі.

"В одному випадку величезний, злісний, кривавий монстр – Росія – затоптав маленьку, горду, беззахисну сусідку. У другому випадку маленька, горда, беззахисна сусідка розтоптала величезного кривавого монстра. Для Росії однаково трагічні обидва варіанти", – сказав він.

За його словами, все почнеться з того, що російські дивізії накриє їх же авіація, яка в Чечні вже "навчилася" бомбити свої частини.

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"Ось цей досвід пропити, я думаю, ще не встигли. І авіація зможе застосувати весь напрацьований досвід на практиці", – сказав Невзоров.



Як сказав публіцист, в РФ не очікують "сверх'яростного опору України і повного невміння армії Росії воювати", а українські військові будуть "навіть злішими за чеченців".

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Нагадаємо, прес-секретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що на кордонах України стоять 80 тисяч російських солдатів.

Також повідомлялося, що керівництво України не планує військового наступу на бойовиків на Донбасі, але ось-ось до ворожих провокацій стосовно своїх бійців.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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