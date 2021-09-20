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Бійня в університеті Пермі: в Мережі показали фото ймовірного стрілка

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
20 вересня, 11:29
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Силовики вже ліквідували нападника
Ймовірним стрілком виявився 18-річний Тимур Бекмансуров
Ймовірним стрілком виявився 18-річний Тимур Бекмансуров

У Мережі з'явилося фото ймовірного стрілка, який 20 вересня відкрив вогонь в Пермському державному університеті в Росії.

Про це повідомляє Lifeshot.

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Передбачуваним стрільцем виявився 18-річний Тимур Бекмансуров. Силовики вже ліквідували нападника.

Фото: Lifeshot
Фото: Lifeshot

Відзначимо, що через безладну стрілянину, загинули 8 осіб.

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Що відомо

20 вересня молодик проник на територію університету. У соціальних мережах з'явилося відео, на якому видно, що невідомий відкрив вогонь. На іншому відео студенти вистрибують з вікон з висоти другого поверху.

Нагадаємо, що в пресслужбі Пермського державного національного дослідницького університету підтвердили інформацію про інцидент.

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"Я підтверджую інформацію, у нас дійсно сталася стрілянина. Ми з колегами в конференц-залі, частина співробітників закрилися зсередини, інші співробітники закрилися в своїх кабінетах. Був хлопець в масці, який стріляв з травмата" , – сказав представник пресслужби.

Раніше ми повідомляли, що 11 травня 2021 в російській Казані 19-річний Ільназ Галявієв пробрався зі зброєю до школи і відкрив вогонь по учнях і вчителях, у результаті загинули щонайменше 10 людей, десятки поранені.

Стрілка згодом затримали правоохоронці. Вранці в день трагедії хлопець завів Telegram-канал під назвою "Бог", у якому з використанням нецензурної лексики попередив про напад на школу.

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