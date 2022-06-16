Британія підвісила на гачок патріарха Кирила

Розплата за підтримку війни проти України дісталася і головного церковного діяча РФ

Патріарх Кирило потрапив до списку санкцій Великої Британії. Фото: колаж "Сьогодні"

Велика Британія запровадила санкції проти глави Російської православної церкви, московського патріарха Кирила (у світі Володимир Гундяєв) за підтримку повномасштабної війни РФ проти України.

Про це повідомила пресслужба британського уряду

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"Патріарх Кирило, глава Російської православної церкви, підданий санкціям за підтримку та схвалення путінської війни", – йдеться у повідомленні.

Також до списку санкцій Сполученого Королівства увійшли:

Уповноважена з прав дитини в РФ Марія Львова-Бєлова — за сприяння примусовому вивезенню 2 тисяч дітей із Луганської, Донецької областей, а також за рішення, спрямовані на їхнє насильне усиновлення в Росії;

— за сприяння примусовому вивезенню 2 тисяч дітей із Луганської, Донецької областей, а також за рішення, спрямовані на їхнє насильне усиновлення в Росії; Депутат Московської міської думи Сергій Савостьянов – за публічну підтримку путінської війни в Україні;

– за публічну підтримку путінської війни в Україні; Президент та член ради директорів групи компаній "Волга-Дніпро" Олексій Ісайкін – Холдинг співпрацює з урядом РФ над створенням повітряних мостів для перевезення критично важливих вантажів;

– Холдинг співпрацює з урядом РФ над створенням повітряних мостів для перевезення критично важливих вантажів; Чотири полковники з 64-ї окремої мотострілецької бригади — бійці підрозділу вбивали, ґвалтували та катували мирних жителів у Бучі Київської області;

— бійці підрозділу вбивали, ґвалтували та катували мирних жителів у Бучі Київської області; "Комітет порятунку за мир та порядок" – Окупаційний орган, який співпрацює з російськими військами для підтримки контролю над Херсонською областю. Глава "комітету" – Кирило Стремоусов;

– Окупаційний орган, який співпрацює з російськими військами для підтримки контролю над Херсонською областю. Глава "комітету" – Кирило Стремоусов; Військова хунта в М'янмі — Росія продає бойовикам авіацію, санкції допоможуть відрізати державі-агресора одне з джерел прибутку.

Раніше ми повідомляли, що західні союзники розглядають питання про те, чи дозволити російським олігархам відкупитися від санкцій та використати свої гроші для відновлення України. Російські олігархи почали ховати свої яхти, літаки та інше майно за кордоном. Бояться втратити свої активи навіть ті, на кого не накладалися санкції.

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Також нагадаємо, олігархи Росії зазнають великих збитків від західних санкцій, запроваджених у відповідь на вторгнення російської армії на територію України Вони проводять таємні зустрічі, щоб зупинити Путіна.