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Британія внесла до санкційного списку дочку голови МЗС РФ Лаврова

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24 березня, 18:27
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Тепер квартиру Поліни Полякової в Лондоні за 4,4 млн фунтів стерлінгів конфіскують
Британія ввела обмеження проти Поліни Полякової / Колаж "Сьогодні"
Британія ввела обмеження проти Поліни Полякової / Колаж "Сьогодні"

Британська влада внесла до санкційного списудочку голови МЗС країни-агресора Росії Сергія Лаврова – Поліну Полякову. Квартиру жінки конфіскують, а також заморозять банківські рахунки.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Найцікавіше, що тепер її квартира в Лондоні за 4,4 млн фунтів стерлінгів буде конфіскована, а банківський рахунок заморозять. Дозвіл на проживання у Британії – скасовано", – йдеться у повідомленні.

Санкції та обмеження

Після вторгнення Росії до України на країну-агресора посипалися потужні економічні санкції. Зокрема, Велика Британія заборонила будь-які транзакції з російським Центробанком та Мінфіном. Згодом аналогічні заходи було введено Південною Кореєю.

Водночас у США ввели обмеження проти 19 російських олігархів, 47 членів їхніх сімей та тісно пов'язаних з ними осіб.

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