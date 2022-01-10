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Чи буде напад на Україну? Росія дала чітку відповідь США

Наталія Магдик Наталія Магдик
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10 січня, 19:38
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Росія запевнила американських партнерів у тому, що всі заходи щодо підготовки військ здійснюються виключно у межі території РФ
Рябков запевнив, що вторгнення в Україну не планується
Рябков запевнив, що вторгнення в Україну не планується / Фото: Колаж: Сьогодні

У Женеві завершилися консультації з гарантій безпеки в Європі. У переговорах брав участь заступник держсекретаря США Венді Шерман та заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

Рябков зазначив, що під час переговорів Женеві Сполучені Штати торкнулися теми нарощування російських військ на кордоні з Україною.

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"Під час переговорів було висунуто претензії щодо російських військ уздовж кордону з Україною, висловлено певні загрози, як мінімум попередження на нашу адресу. Ми пояснили колегам, що жодних планів намірів напасти на Україну у нас немає і бути не може. Усі заходи щодо бойової підготовки військ здійснюється у межі нашої національної території", – заявив він.

За підсумками зустрічі він розповів, що "розмова була складною, довгою, дуже професійною, глибокою, конкретною, без спроб щось прикрасити, обійти якісь гострі кути".

За його словами, склалося враження, що американська сторона дуже серйозно підійшла до їх пропозицій.

Він зазначив, що без просування щодо нерозширення НАТО і відмови альянсу від розміщення ракет поблизу російських кордонів робота зі США з інших аспектів буде під питанням. За його словами, блок має зробити крок назустріч російським пропозиціям щодо гарантій безпеки.

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У свою чергу глава американської делегації Уенді Шерман заявила, що Вашингтон нікому не дозволить закрити двері в НАТО для будь-якої країни.

"Ми нікому не дозволимо припинити політику відкритих дверей у НАТО, яка завжди була центральною для альянсу", – сказала вона.

Шерман зазначила, що США не мають наміру приймати жодних рішень щодо ситуації в Україні без попередніх консультацій із керівництвом країни.

За її словами, США ухвалять фінансові санкції стосовно ключових російських інститутів у разі вторгнення РФ в Україну.

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У Держдепартаменті США додали, що Вашингтон запропонував Москві провести подальші двосторонні консультації незабаром.

Загроза вторгнення в Україну

  • 10 січня Чехія, Литва, Канада та Німеччина заявили про те, що мають намір посилити військову співпрацю з Україною через загрозу російській агресії. Військова допомога буде включати як зброю, так і військову співпрацю і ширші реформи. Україні допоможуть обладнанням, інструкторами, реабілітацією .
  • Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року . Він також показав можливі сценарії настання російських військ на територію України.
  • Росія може використовувати "улюблений" метод для напади на Україну . Зараз біля кордону зосереджено близько 100 тисяч військових РФ, а атака може статися у другій половині січня.
  • Представник української делегації у ТКГ Олексій Арестович порівняв нарощування Росією військових сил поблизу нашого кордону з подіями початку 2014 року, які закінчилися вторгненням на Донбас та окупацією Криму.
  • Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію утриматися від планів щодо можливого нападу на Україну, а також запобігти загостренню ситуації на кордоні, де відмічено велике скупчення військ.

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10 січня. Чарльз Пірсон. 159 років тому (1863) розпочала роботу перша лінія лондонської підземки Metropolitan Railway, що налічувала лише 7 станцій. Так з'явилося перше у світі метро…
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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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