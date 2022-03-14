Буде торгувати під плінтусом. ЄС ухвалив четвертий пакет санкцій проти РФ

Зачепило і Білорусь – підуть на дно разом

Євросоюз затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії, яка підступно вторглася на територію України 24 лютого та почала війну без правил.

Про введення санкцій повідомляють на сторінці у твіттері головування Франції у Раді Європи.

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Що відомо

У повідомленні зазначено, що санкції спрямовані проти фізичних та юридичних осіб, причетних до війни з Україною, також вони торкаються кількох секторів російської економіки.

Як передає агентство Reuters, подробиці санкцій не розголошують, але французьке головування заявило, що буде анульовано торговий статус Росії в режимі найбільшого сприяння.

Повний пакет заходів проти агресора буде зрозумілий після публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу, коли санкції набудуть чинності.

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Посли ЄС також схвалили заяву в СОТ щодо російської агресії проти України, в якій йдеться про скасування переваг, якими Росія користується як член цієї організації, а також про припинення розгляду заявки Білорусі на приєднання до СОТ.

Згідно з дипломатичними джерелами Reuters, санкції мали містити заборону на імпорт російської сталі та заліза, заборону на експорт предметів розкоші, включно з автомобілями вартістю понад 50 000 євро (55 000 доларів США), та заборону на інвестиції в нафтові компанії та енергетичний сектор.

Санкційний зашморг