Буде гаряче: штаб Навального закликав до протестів через суд над політиком

Після вироку, який московський суд виніс російському опозиціонеру Олексію Навальному, його штаб закликав росіян до нових протестів.
Про це заявили в Telegram-каналі "Штаб Навального в Москві".
Прибічники засудженого політика назвали незаконним рішення судді, яка скасувала умовний термін і замінила його на реальний. Через це Навального відправлять до колонії загального режиму на 2 роки і 8 місяців.
"Це особиста помста Володимира Путіна. За розслідування про корупцію Путіна і його оточення. За те, що вижив після отруєння. За те, що розслідував власне отруєння і викрив убивць із ФСБ. За те, що не злякався і повернувся до Росії", – заявили в штабі Навального.
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Активісти назвали президента Росії "боягузливою сволотою", що "тягне країну в минуле і душить свободу в Росії". Нагадаємо, що сьогодні Симоновський суд Москви засудив Олексія Навального до 3,5 року позбавлення волі. Після вирахування домашнього арешту і часу, проведеного в СІЗО, йому доведеться відбути понад 2,5 року покарання.
Адвокати Навального вже висловили намір подати апеляцію. Доти Навальний залишиться під вартою.
Більше про справу, за якою судили Олексія Навального і його брата Олега, читайте в матеріалі на нашому сайті.
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