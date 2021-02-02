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Буде гаряче: штаб Навального закликав до протестів через суд над політиком

2 лютого, 19:56

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Активісти назвали вирок опозиціонеру "особистою помстою Путіна"

Після вироку, який московський суд виніс російському опозиціонеру Олексію Навальному, його штаб закликав росіян до нових протестів.

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Про це заявили в Telegram-каналі "Штаб Навального в Москві".

Прибічники засудженого політика назвали незаконним рішення судді, яка скасувала умовний термін і замінила його на реальний. Через це Навального відправлять до колонії загального режиму на 2 роки і 8 місяців.

"Це особиста помста Володимира Путіна. За розслідування про корупцію Путіна і його оточення. За те, що вижив після отруєння. За те, що розслідував власне отруєння і викрив убивць із ФСБ. За те, що не злякався і повернувся до Росії", – заявили в штабі Навального.

Читайте також: Олексія Навального засудили до 3,5 рокам колонії

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Активісти назвали президента Росії "боягузливою сволотою", що "тягне країну в минуле і душить свободу в Росії". Нагадаємо, що сьогодні Симоновський суд Москви засудив Олексія Навального до 3,5 року позбавлення волі. Після вирахування домашнього арешту і часу, проведеного в СІЗО, йому доведеться відбути понад 2,5 року покарання.

Адвокати Навального вже висловили намір подати апеляцію. Доти Навальний залишиться під вартою.

Відео: Сьогодні

Більше про справу, за якою судили Олексія Навального і його брата Олега, читайте в матеріалі на нашому сайті.

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Росія протести вирок опозиціонер Олексій Навальний

Джерело: Сьогодні

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