"Будуть наслідки": Німеччина попередила РФ щодо України

Міністр наголосила, що Німеччина готова до діалогу

Голова МЗС Росії Сергій Лавров (ліворуч) та голова МЗС ФРН Анналена Бербок (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Берлін та Москва, як і раніше, мають різні точки зору щодо фактів виконання Мінських угод.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на пресконференції у Москві, повідомляє Укрінформ.

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За її словами, важливо продовжувати переговори, а також повернутись до столу переговорів у "нормандському форматі".

"Важко не розуміти як загрозу"

Також міністр зазначила, що важливо "наповнити життям" нормандський процес та просунутися у виконанні Мінських угод. На її думку, це був би великий крок до більшої безпеки для Європи.

При цьому Бербок згадала про скупчення "без зрозумілих підстав" понад 100 тисяч російських військових та техніки вздовж українського кордону, сказавши, що це "важко не розуміти як загрозу". За її словами, у Німеччині будуть змушені разом із союзниками та партнерами – ЄС, НАТО та G7 – реагувати на ситуацію.

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Джерело фото – Укрінформ

"Північний потік – 2"

За словами глави МЗС ФРН, якщо енергоносії (зокрема газ. – Ред.) будуть використані як зброя з боку Росії, "це спричинить відповідні наслідки з урахуванням проєкту "Північний потік – 2".

Також вона зазначила, що Росія зажадала від Заходу гарантій безпеки.

"Ми готові до серйозного діалогу та обговорення кроків, які принесуть більше безпеки всім на континенті", – заявила вона.

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Що відповіли у Росії

Своєю чергою глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав переговори з Анналеною Бербок "дуже корисними".

"Загалом дискусія була дуже корисною. Вона торкнулася всіх тих питань, які поки що є предметом розбіжностей у наших позиціях", – сказав Лавров.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з німецькою колегою Анналеною Бербок питання постачання зброї в Україну. За його словами, діалог з цього питання продовжиться.

"Ми обговорили питання постачання озброєнь до України з Німеччини. Я навів аргументи та позицію української сторони. Але хочеться, щоб спрацював саме дипломатичний трек, щоб зусилля у "нормандському форматі" дали результати", – Сказав Кулеба.

Німеччина не хоче допомогти Україні озброєнням