Світ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком ❄ Негода в Україні 🔔 Загроза війни з Росією 🌊 Водохреща-2022
СЬОГОДНІ Світові новини Росія

"Будуть наслідки": Німеччина попередила РФ щодо України

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 січня, 18:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міністр наголосила, що Німеччина готова до діалогу
Голова МЗС Росії Сергій Лавров (ліворуч) та голова МЗС ФРН Анналена Бербок (праворуч).
Голова МЗС Росії Сергій Лавров (ліворуч) та голова МЗС ФРН Анналена Бербок (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Берлін та Москва, як і раніше, мають різні точки зору щодо фактів виконання Мінських угод.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок на пресконференції у Москві, повідомляє Укрінформ.

Реклама

За її словами, важливо продовжувати переговори, а також повернутись до столу переговорів у "нормандському форматі".

"Важко не розуміти як загрозу"

Також міністр зазначила, що важливо "наповнити життям" нормандський процес та просунутися у виконанні Мінських угод. На її думку, це був би великий крок до більшої безпеки для Європи.

При цьому Бербок згадала про скупчення "без зрозумілих підстав" понад 100 тисяч російських військових та техніки вздовж українського кордону, сказавши, що це "важко не розуміти як загрозу". За її словами, у Німеччині будуть змушені разом із союзниками та партнерами – ЄС, НАТО та G7 – реагувати на ситуацію.

Реклама
Джерело фото – Укрінформ

"Північний потік – 2"

За словами глави МЗС ФРН, якщо енергоносії (зокрема газ. – Ред.) будуть використані як зброя з боку Росії, "це спричинить відповідні наслідки з урахуванням проєкту "Північний потік – 2".

Також вона зазначила, що Росія зажадала від Заходу гарантій безпеки.

"Ми готові до серйозного діалогу та обговорення кроків, які принесуть більше безпеки всім на континенті", – заявила вона.

Реклама

Що відповіли у Росії

Своєю чергою глава МЗС Росії Сергій Лавров назвав переговори з Анналеною Бербок "дуже корисними".

"Загалом дискусія була дуже корисною. Вона торкнулася всіх тих питань, які поки що є предметом розбіжностей у наших позиціях", – сказав Лавров.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив з німецькою колегою Анналеною Бербок питання постачання зброї в Україну. За його словами, діалог з цього питання продовжиться.

"Ми обговорили питання постачання озброєнь до України з Німеччини. Я навів аргументи та позицію української сторони. Але хочеться, щоб спрацював саме дипломатичний трек, щоб зусилля у "нормандському форматі" дали результати", – Сказав Кулеба.

Німеччина не хоче допомогти Україні озброєнням

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама
Автори проекту "Світ"
Наші автори
Ірина Ковальчук План оборони для України: підірвати залізницю та відкрити вогонь по вантажівках супротивника Ірина Ковальчук · Редактор розділу Світ
Сергій Мартинець Оце так поворот! Зеленський запропонував Байдену "тристоронку" з Путіним Сергій Мартинець · Випускаючий Влада Сьогодні
Богдан Амінов Порошенко завдає "удар у відповідь": що означає новина про арешт "Прямого" та "5 каналу" Богдан Амінов · Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)
Творча команда
Гаряча точка: Казахстан
Більше новин
Всі новини
Влада
Показати ще
ТОП публікацій
Ірина Ковальчук

Ірина Ковальчук

Редактор розділу Світ

 Дивитись усі статті
Північноатлантичний дайджест
Більше про НАТО
Всі новини
Україна
Показати ще
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Загроза війни з Росією
Докладніше
Всі новини
Гроші
Показати ще
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
#людина_цього_дня
18 січня. Роберт Скотт. 110 років тому експедиція, яку очолював капітан Королівського флоту Великої Британії, дісталася географічної точки, ще не нанесеної на карти світу, - Південного полюсу…
На зустріч із героєм!
Україна - на 110 місці в цьому рейтингу
ТОП-10 країн за рівнем щастя
1
Фінляндія Фінляндія
7.842
2
Данія Данія
7.620
3
Швейцарія Швейцарія
7.571
4
Ісландія Ісландія
7.554
5
Нідерланди Нідерланди
7.464
6
Норвегія Норвегія
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеція Швеція
7.363
9
Нова Зелан­дія Нова Зелан­дія
7.277
10
Австрія Австрія
7.268
Докладніше
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.12

Російський рубль (₽)

0.3668

Євро (€)

32.06

Еко-рейтинг
ТОП-10 світових лідерів із викидів вуглецю на душу населення
1
ОАЕ ОАЕ
19,5
2
Канада Канада
15,2
3
Саудівська Аравія Саудівська Аравія
14,5
4
США США
14,4
5
Австралія Австралія
13,6
6
Росія Росія
11,4
7
Південна Корея Південна Корея
11,3
8
Казахстан Казахстан
11,2
9
Тайвань Тайвань
10,8
10
Японія Японія
8,4
11
Середній у світі Середній у світі
4,4
Дивитись весь рейтинг
Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

1 /2
Рейтинг
10 найбагатіших людей у світі
1
Ілон Маск, SpaceX Ілон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Білл Гейтс, Microsoft Білл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларрі Пейдж, Google Ларрі Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларрі Еллісон, Oracle Ларрі Еллісон, Oracle
120 млрд
8
Сергій Брін, Google Сергій Брін, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбані, Reliance Industries Мукеш Амбані, Reliance Industries
99 млрд
Більше про найбагатішого
Світанки
Схід сонця в найкрасивіших містах світу
Єрусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львів
Токіо
Лондон
Москва
Каїр
Ріо-де-Жанейро
Делі
Київ
1 /2
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
9 666 випадків за добу
Докладніше
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти