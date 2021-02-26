"Була тільки одна мета": як Навальний набрався сил і рішучості, щоб повернутися до РФ

У серпні 2020 року російського опозиціонера Олексія Навального отруїли. Перші ознаки отруєння проявилися під час перельоту з Томська до Москви, тому літаку довелося зробити екстрену посадку в Омську.

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У лікарні його ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ, а через кілька днів опозиціонера перевезли на лікування до клініки "Шаріте" в Берліні.

Як проходила реабілітація Навального і як створювався фільм "Палац для Путіна", пише Reuters.

Людський обов'язок. Хто оплачував лікування Навального в "Шаріте"

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Не менш як чотири російських бізнесмени і політичних діячі, які проживають за кордоном, платили за лікування Навального.

Рахунки в лікарні оплатили бізнесмени – Євген Чичваркін (проживає в Лондоні), Сергій Алексашенко (зараз у США) і керівник Яндекс.Браузер Роман Іванов. Загальна сума досягла 70 тисяч євро.

Іванов сказав, що не вважає Навального "ідеальним кандидатом в президенти", але одні і ті ж люди не повинні бути при владі весь час.

Алексашенко в свою чергу сказав, що "вважає своїм людським обов'язком" внести фінансовий внесок у лікування Навального. А Чичваркін сказав, що у них з опозиціонером загальні погляди.

Переліт Навального до Німеччини коштував 72 тисячі євро, його оплатив підприємець Борис Зимін.

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Раніше Навальний заявляв, що Зімін платить йому річну зарплату за юридичну роботу. За словами опозиціонера, це становить більшу частину його річного доходу – 5 440 000 рублів (73 500 доларів).

Допомогла мотивація. Як відновлювався після отруєння опозиціонер

Щоб відновити фізичну форму Навального, найняли тренера Бьорна Лебера. Як він розповів, йому запропонував роботу один з помічників опозиціонера. Тоді їм потрібна була людина, який може говорити по-англійськи і зберігати секрети.

За словами Лебера, на початку Навальному насилу вдавалося робити п'ять віджимань, однак, він був сильно мотивований.

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У вільний від тренувань час опозиціонер працював за комп'ютером і ходив на різні екскурсії. Одного разу бабуся Лебера подарувала Навальному торт Шварцвальд з вишневим шнапс.

Лебер згадує, як запитав Навального, чи вважає він, що повернення до Росії – хороша ідея, на що той відповів: "Якщо я не спробую, я ніколи не дізнаюся".

Фото: REUTERS

Працювали, а вечорами відпочивали в барі. Як знімали фільм "Палац для Путіна"

Над повнометражним фільмом "Палац для Путіна" команда Навального працювала в старому містечку Фрайбург, неподалік французького кордону.

За словами людей, знайомих з його планами, Навальний вже давно обдумував публікацію розслідування про Путіна, але він турбувався про наслідки.

Фото: navalny.com

"Олексій говорив, що коли ми писатимемо про Путіна, це буде наше останнє розслідування", – сказав його колега Іван Жданов.

Навальний зняв і підготував велику частину свого відеорозслідування про Путіна в студії Black Forest Studios в невеликому містечку Кірхцартен.

Частина фільму була знята в Дрездені біля квартири, де раніше жив Путін, коли він працював в КДБ в 1980-х роках. А також в Берліні, де Навальний відвідав архіви секретної поліції Штазі, щоб побачити посвідчення особи Путіна. Опозиціонер працював з командою до 20 осіб, а наприкінці дня всі вони відпочивали в барі.

Іншого варіанту не було. Як Навальний прийняв рішення повернутися до Росії

Багато соратників Навального рекомендували йому залишитися в Німеччині, щоб жити спокійним життям і залишатися в безпеці. Однак опозиціонер не звернувся до влади Німеччини, щоб отримати політичний притулок, і прийняв рішення повернутися до Росії.

Тоді Навальний написав на своїй сторінці в Instagram: "Питання про те, повертатися чи ні, ніколи не стояло. Просто тому, що я ніколи не йшов. Я опинився в Німеччині після того, як потрапив до реанімації з однієї причини: мене намагалися вбити".

Відразу після прибуття до Росії в аеропорту Навальний був заарештований, а через кілька днів вийшов фільм "Палац для Путіна".

Нагадаємо, в Німеччині Олексій Навальний перебував з 22 серпня 2020 року до 17 січня 2021 року. Після цього він повернувся до Москви, де був заарештований за звинуваченням в порушенні умов дострокового звільнення. Через тиждень суд замінив йому умовний строк реальним – 3,5 року колонії загального режиму.

Через тиждень стало відомо про те, що його дружина покинула Росію і вирушила до Німеччини.

Всі подробиці в спецтемі Отруєння Олексія Навального

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