Колишнього можна здати в армію. У РФ військкомат епічно привітав з 8 Березня (відео)

У Ленінградській області Росії в одному з військкоматів до 8 Березня підготували для всіх жінок оригінальний подарунок – запропонували їм здати своїх колишніх хлопців в армію. Відповідне відео опубліковано на сторінці leningrad_region в Instagram.

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Якийсь полковник зробив дівчатам "привабливу пропозицію" до свята.

"Дозвольте вам піднести невеликий подарунок: залишайте в коментарях акаунти ваших колишніх, а ми їх зустрінемо на призовних пунктах. І пам'ятайте, справжній чоловік повинен мати військовий квиток", – сказав офіцер.

Примітно, що багато росіянок скористалися таким подарунком і в коментарях почали залишати посилання на акаунти хлопців, яких не проти відправити в армію.

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Тим часом в Україні свято в самому розпалі. Заходьте за посиланням і дізнайтеся, як небанально привітати з 8 Березня.

Своєю чергою журналіст сайту "Сьогодні" Олександр Панченко, відомий також як YouTube-блогер "Дід Панч", розбирався, чи варто взагалі святкувати 8 Березня.

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