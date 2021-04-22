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Добрязкали зброєю. Росія прибирає війська від кордону з Україною

22 квітня, 14:32

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Після погроз НАТО і США країна-окупант дійсно вирішила повернути всіх своїх військових в місця їхньої постійної дислокації

Росія вирішила закінчити військові навчання в окупованому Криму і в регіонах поруч з Україною. У зв'язку з цим міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу наказав повернути все переміщені війська в місця їхньої постійної дислокації.

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Про це повідомляють російські ЗМІ.

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За словами Шойгу, під час навчань російські військові "продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни".

"Вважаю, що цілі раптової перевірки досягнуті повністю", – додав російський міністр.

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На цьому тлі з 23 квітня Генеральний штаб Збройних сил РФ і командувачі військових округів і повітряно-десантних сил мають почати повернення військ в пункти постійної дислокації.

Нагадаємо, що про нарощування російських військ в прикордонних районах, а також в окупованих районах Донбасу і Криму стало відомо наприкінці минулого місяця.

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На цьому тлі українська розвідка доповідала про можливий напад на Україну, а США і НАТО вимагали від Кремля відвести війська і припинити залякування української влади.

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