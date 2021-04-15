Церква, пивний ресторан та спа-комплекс: в Росії знайшли "найсекретнішу" дачу Путіна

Там є солярій, флоат-басейн, кріокамери, масажні ванни, кабінети косметології, грязелікування і лімфопресса, 25-метровий басейн і масажний блок

Російські активісти опублікували нове розслідування про "найсекретнішу" дачу президента РФ Володимира Путіна. Йдеться про резиденцію "Довгі Бороди", яка знаходиться на озері Валдай в Новгородській області.

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Відповідне відео опубліковано на сайті Фонду боротьби з корупцією.

Дача російського лідера займає ділянку в 150 гектарів. Земля належить другу Путіна Юрію Ковальчуку та Управління справами президента орендує ее – тобто платить з держбюджету Ковальчуку.

Серед будівель на території є чотириповерховий особняк площею 3,5 тис. квадратних метрів, китайський павільйон, руська хата, лазні, сауна, стайня, майданчик для гольфу, дитячий майданчик з гірками, віп-ресторан з кінозалом, більярдною та міні-казино, окремо пивний ресторан, а також власна церква.

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Недалеко від основної резиденції розташований будинок в два рази більше – це спа-комплекс з двома підземними поверхами загальною площею майже сім тис. квадратних метрів.

Згідно з планами будівлі, там є солярій, флоат-басейн, кріокамери, масажні ванни, кабінети стоматології, косметології, грязелікування і лімфопресса, 25-метровий басейн та окремий масажний блок.

На іншому поверсі розташовані спальня, 200-метровий хол, 500-метрова вітальня, сервірувальна кімната, спеціальний ліфт для їжі і приміщення для акваріума площею 13 квадратних метрів. А в підвалі знаходяться кімнати для персоналу та технічні приміщення, в тому числі для обслуговування соляної купелі, грязелікування і спецзв'язку.

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У ФБК відзначають, що Валдайска резиденція є улюбленою у Путіна. Однак про неї є дуже мало інформації.

Нагадаємо, в січні російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував відео про палац Володимира Путіна на березі Чорного моря, масштаби і деякі дивовижні споруди якого вражають уяву.

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