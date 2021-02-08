"Частина русского мира": у Путіна зробили безглузду заяву про Україну

Всупереч однозначним сигналам з України, в Кремлі з нез'ясовних причин продовжують вважати нашу країну частиною "русского мира".

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Про це, як повідомляє Інтерфакс, 8 лютого заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"В Україні живе дуже багато росіян і російськомовних. Вони всі відносяться до "русского мира". Культурний зв'язок, історичні зв'язки, спільні корені заперечувати було б великою дурістю. Ми знаємо, що така лінія на заперечення цієї спільності має місце в Україні, але нам це не подобається", – сказав Пєсков.

Незважаючи на це, за його словами, РФ продовжить нав'язувати Україні ідеали "русского мира".

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"Русский мир" був, залишається і залишатиметься пріоритетною темою для російської держави, захист цього світу, розвиток відносин з цим світом і різні механізми підтримки цього світу", – каже Пєсков.

Втім, дії Кремля суперечать його заявам. Наприклад, раніше президент країни-окупанта Володимир Путін вкотре цинічно звинуватив українську владу в небажанні закінчувати розв'язану Росією війну на Донбасі.

А раніше президент РФ сказав, що не вважає причиною зіпсованих відносин між Росією і Україною анексію півострова. Він звинуватив у цьому українців і Революцію Гідності, яку назвав державним переворотом.

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